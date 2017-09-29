نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

والد يتبرع لإبنه بكليته لينهي معاناة استمرت سنوات

Time منذ سنتين
Views 1543
Comment 1
والد يتبرع لإبنه بكليته لينهي معاناة استمرت سنوات

باريس (صدى):
تبرع البحريني صادق شعبان بكليته اليسرى إلى ابنه جواد، في عملية جراحية ناجحة تمّت في فرنسا.

صادق شعبان تبرّع بكليته اليسرى إلى ابنه جواد، واهباً اياه حياة جديدة خالية من الاوجاع والآلام، بعد معاناة طويلة مع المرض ومضاعفاته.

وقال عّم الطفل الموجود حالياً في باريس، " الحمدلله تمت عملية زرع الكلى لطفلنا جواد في مستشفى روبرت ديبري في العاصمة الفرنسية باريس، واستغرقت العملية 8 ساعات، والمعلومات الأولية تشير إلى نجاح العملية " .

لافتاً إلى أن “ جواد سيبقى في قسم الإنعاش لعدة أيام حتى يتم الاطمئنان عليه ” . ويعاني الطفل جواد من متلازمة النفرو الكلوية، إذ تم استئصال كليتيه عندما كان عمره 7 أشهر، ومنذ ذلك الحين يتم غسل دمه لمدة 12 ساعة يومياً، وهي أول حالة من نوعها في البحرين لطفل يعيش من دون كليتين.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فوزي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء
أبو الخير
طيب هذا هو الحاصل حاليا الحمدلله ومن غير الانصاف حقيقة الحجر الالزامي على جميع المناطق والمحافظات بفضل الله وكرمه هنان مدن لايوجد بها اي حالة
العتيبية
نحن من صنعنا هذه الكائنات الحيه وسميناهم مشاهير وهم في الحقيقه عبارة عن كائنات حيه عاطله عن العمل لا هم لهم في هذه الدنيا سوى تقديم كل امر سخيف لا فائدة منه لا للوطن ولا للمواطن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الله يسلط عليهم عقابه وعذابه

أخر الأخبار

قصف شركة نفط أمريكية بالعراق بـ 3 صواريخ (فيديو)
قصف شركة نفط أمريكية بالعراق بـ 3 صواريخ (فيديو)
Time منذ 8 دقائق Views 1305
إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالرياض
إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالرياض
Time منذ 14 دقيقة Views 1245
«الشورى» يعقد أولى جلساته عن بعد ويوافق على تعديل نظام الرهن العقاري
«الشورى» يعقد أولى جلساته عن بعد ويوافق على تعديل نظام الرهن العقاري
Time منذ 24 دقيقة Views 1653
الراجحي يطرح وظائف شاغرة بالرياض وجدة والشرقية
الراجحي يطرح وظائف شاغرة بالرياض وجدة والشرقية
Time منذ 24 دقيقة Views 1449
ظهور سيدتين جديدتين في قضية «خاطفة الدمام»
ظهور سيدتين جديدتين في قضية «خاطفة الدمام»
Time منذ 26 دقيقة Views 1932
سامسونج تطرح تطبيق جديد لتحكم ساعات جلاكسي في كاميرا الهواتف عن بعد
سامسونج تطرح تطبيق جديد لتحكم ساعات جلاكسي في كاميرا الهواتف عن بعد
Time منذ 33 دقيقة Views 1312
إعادة فتح عدادات المياه المغلقة ووقف الإغلاق لعدم السداد (فيديو)
إعادة فتح عدادات المياه المغلقة ووقف الإغلاق لعدم السداد (فيديو)
Time منذ 34 دقيقة Views 1606
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشتري أرضًا صناعية بمساحة شاسعة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشتري أرضًا صناعية بمساحة شاسعة
Time منذ 34 دقيقة Views 1455
إقالة مدرب منتخب الإمارات رسميًا
إقالة مدرب منتخب الإمارات رسميًا
Time منذ 38 دقيقة Views 1577
صندوق التنمية الزراعية يعلن تأجيل الأقساط المستحقة حتى نهاية أغسطس
صندوق التنمية الزراعية يعلن تأجيل الأقساط المستحقة حتى نهاية أغسطس
Time منذ 47 دقيقة Views 1482