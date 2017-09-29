والد يتبرع لإبنه بكليته لينهي معاناة استمرت سنوات

صادق شعبان تبرّع بكليته اليسرى إلى ابنه جواد، واهباً اياه حياة جديدة خالية من الاوجاع والآلام، بعد معاناة طويلة مع المرض ومضاعفاته.
وقال عّم الطفل الموجود حالياً في باريس، " الحمدلله تمت عملية زرع الكلى لطفلنا جواد في مستشفى روبرت ديبري في العاصمة الفرنسية باريس، واستغرقت العملية 8 ساعات، والمعلومات الأولية تشير إلى نجاح العملية " .
لافتاً إلى أن “ جواد سيبقى في قسم الإنعاش لعدة أيام حتى يتم الاطمئنان عليه ” . ويعاني الطفل جواد من متلازمة النفرو الكلوية، إذ تم استئصال كليتيه عندما كان عمره 7 أشهر، ومنذ ذلك الحين يتم غسل دمه لمدة 12 ساعة يومياً، وهي أول حالة من نوعها في البحرين لطفل يعيش من دون كليتين.