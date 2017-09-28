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الأعداد السابقة للصحيفة

محافظ جدة يرعى حفل تكريم حفظة القرآن الشهر المقبل

Time منذ سنتين
Views 2639
محافظ جدة يرعى حفل تكريم حفظة القرآن الشهر المقبل

نايف السالم (صدى):
وافق الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على رعاية حفل جمعية خيركم لتحفيظ القرآن لتكريم 800 حافظ وحافظة لكتاب الله والذي يحمل شعار ( اجلال 38) ويقام في 24 من الشهر القادم بفندق هيلتون جدة .

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفظة القرآن، تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى ، وخيركم والتي انطلقت مسيرتها منذ أكثر من 42 عاما في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله – تنعم برعاية ودعم ولاة أمر هذا البلد المبارك واللذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ، وبذلوا من أجله الغالي والنفيس.

وعبّر المهندس حنفي، عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة مثمّنا متابعة سموه و حرصه على خدمة كتاب الله الكريم.

 

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب اكتب لاعب مغربي نضال زهير لو انه هلالي قلتوا اسم النادي واسم اللاعب حطيتوه عنوان رئيسي ليه زعلان
طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .

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