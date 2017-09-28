محافظ جدة يرعى حفل تكريم حفظة القرآن الشهر المقبل

نايف السالم (صدى):

وافق الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على رعاية حفل جمعية خيركم لتحفيظ القرآن لتكريم 800 حافظ وحافظة لكتاب الله والذي يحمل شعار ( اجلال 38) ويقام في 24 من الشهر القادم بفندق هيلتون جدة .

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفظة القرآن، تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى ، وخيركم والتي انطلقت مسيرتها منذ أكثر من 42 عاما في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله – تنعم برعاية ودعم ولاة أمر هذا البلد المبارك واللذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ، وبذلوا من أجله الغالي والنفيس.

وعبّر المهندس حنفي، عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة مثمّنا متابعة سموه و حرصه على خدمة كتاب الله الكريم.