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الأعداد السابقة للصحيفة

شركة كندية تكشف عن سيارة خارقة بمحرك 920 حصاناً

Time منذ سنتين
Views 2790
شركة كندية تكشف عن سيارة خارقة بمحرك 920 حصاناً

عادل الحربي (صدى):
كشفت شركة كندية متخصصة في تصنيع السيارات الرياضية، عن سيارة وَصَفَتها بأنها " سوبر خارقة " ؛ خاصة وأنها دعمتها بأقوى محرك موجود في السوق، على حد قولها.

ودعمت شركة " آنيبال " الكندية سيارتها السوبر " آيكون آر آر" بمحرك مزدوج بسعة 3.8 لتر، وتصل قوته إلى نحو 920 حصاناً.

وتعتمد الشركة الكندية في سياراتها على تطوير أجيال سيارات "بورشيه" الشهيرة، لجعلها أكثر قوة وقدرة.

ويمكن لتلك السيارة التي تعمل بالدفع الرباعي ويصل وزنها لنحو 1.5 طن، أن تنتقل من سرعة صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثوان فقط.

ومن المتوقع أن تنتج الشركة الكندية نسخاً محدودةً من تلك السيارة، قد لا تتعدى الـ50 نسخة فقط؛ ولكنها لم تكشف عن التوقيت المتوقع طرح السيارة فيه، ولا السعر الذي تنوي بيعها به.

 

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أحدث التعليقات

خالد غدير
أسأل الله الكريم ان يرأف بشعب قطر الحبيب ويرجع حكامها في ظل دول الخليج على الهدى والطاعه
raa
الرسام فنننان بكل ماتعنيه الكلمة ....سعودي لو هو اجنبي وجاي عن طريق السياحة كان كل الصحف تثني عليه .
ابو صابر
من تعليقاتك ممغوص بطنك من السعودية روح لمن يعالج مغصك ق ط ر فلا تلف وتدور. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر وما بطن وان تحفظ بلادنا وحكامها وعلماؤها من كل شر وان ترد كل ما يحاك ضدهم وبال على مدبره واكفنا شر المنافقين المتغطرسين . اللهم آمين .
أمل الحربي
من وين ناديه ذي😘😘
فبصل
فيه فنان محتر م ههههههههه والغالب. هاذي من اي بابور؟؟

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