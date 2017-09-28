شركة كندية تكشف عن سيارة خارقة بمحرك 920 حصاناً

عادل الحربي (صدى):

كشفت شركة كندية متخصصة في تصنيع السيارات الرياضية، عن سيارة وَصَفَتها بأنها " سوبر خارقة " ؛ خاصة وأنها دعمتها بأقوى محرك موجود في السوق، على حد قولها.

ودعمت شركة " آنيبال " الكندية سيارتها السوبر " آيكون آر آر" بمحرك مزدوج بسعة 3.8 لتر، وتصل قوته إلى نحو 920 حصاناً.

وتعتمد الشركة الكندية في سياراتها على تطوير أجيال سيارات "بورشيه" الشهيرة، لجعلها أكثر قوة وقدرة.

ويمكن لتلك السيارة التي تعمل بالدفع الرباعي ويصل وزنها لنحو 1.5 طن، أن تنتقل من سرعة صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثوان فقط.

ومن المتوقع أن تنتج الشركة الكندية نسخاً محدودةً من تلك السيارة، قد لا تتعدى الـ50 نسخة فقط؛ ولكنها لم تكشف عن التوقيت المتوقع طرح السيارة فيه، ولا السعر الذي تنوي بيعها به.