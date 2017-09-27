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بالفيديو.. رأي الشارع على الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. رأي الشارع على الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة

طلال الغامدي (صدى):
حظي الأمر السامي الذي صدر أمس الثلاثاء، بالسماح للمرأة بالقيادة والحصول على رخصة قيادة، بترحاب عدد كبير من المواطنين.

ونشرة قناة MBC تقرير ذكرت فيه أحد المارة، أنها صُدمت عند سماع القرار، إلا أنها سعيدة به، لأنه سيوفر عليها، بدلا من طلب السيارات عن طريق التطبيقات والدفع للشركات.

كما أكد شاب عبر مقطع الفيديو، أن القرار لصالح المرأة العاملة، التي تستخدم السيارة للذهاب إلى عملها، أو في شؤون الأسرة، كنقل والدها المريض للمستشفى.

وأشادت امرأة أخرى بالقرار، وأكدت أنه لصالح المرأة العاملة، التي لا تستطيع دفع قيمة النقل للسائقين، وبالمثل عبّرت أخرى عن سعادتها بالقرار، لأنه أعطى المرأة حرية الاختيار أن تسوق ‏أو لا، ‏بينما دعا مواطن الجميع إلى تقبل القرار، حيث رأى أنه في صالح الوطن قبل أي شيء.

الأمر السامي
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السماح
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رأي الشارع
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
صح ميه باالميه ، الزنجبيل مفعوله ممتاز ضد الحموضه وآلام المعده والبطن ..
ابو محمد 😎
واحنا مالنا بواكي .. جيدين باالفواتير ..
ابو محمد 😎
تعليمات مهمه ونافعه بإذن الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
عبدالله
كذابين مقطوع عندي اسبوع ما اعتذروا ولاحلت المشكلة

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