القبض على سوري للاشتباه في انتمائه إلى تنظيمات إرهابية

دمشق (صدى):
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أنها ألقت القبض على " ع. ع " (مواليد عام 1991، سوري) للاشتباه به بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية والقيام بأعمال إرهابية في بلدة عرسال وجرودها خلال عام 2014.
وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين دون لوحات في ضواحي البلدة المذكورة، مضيفة أن المقبوض عليه أٌودع بشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كما تم إيداع السيارتين مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لإجراء المقتضى القانوني بناء على إشارة القضاء المختص.