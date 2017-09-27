نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على سوري للاشتباه في انتمائه إلى تنظيمات إرهابية

Time منذ سنتين
Views 2607
القبض على سوري للاشتباه في انتمائه إلى تنظيمات إرهابية

دمشق (صدى):
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أنها ألقت القبض على " ع. ع " (مواليد عام 1991، سوري) للاشتباه به بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية والقيام بأعمال إرهابية في بلدة عرسال وجرودها خلال عام 2014.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين دون لوحات في ضواحي البلدة المذكورة، مضيفة أن المقبوض عليه أٌودع بشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كما تم إيداع السيارتين مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لإجراء المقتضى القانوني بناء على إشارة القضاء المختص.

القبض
سوري
تنظيمات إرهابية
للاشتباه
انتمائه
Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
يا قلبي. انا على الحلوين
عندما يغيب المساء
يا قلبي. انا على الحلوين
د محمد ماجد بخش
باعتراف علماء كبار علم الكيمياء في مرحلة الاحتضار مالم يتم إنقاذه سريعا كتاب العناصر السبعة العناصر المراوغة أقوى دليل قدمه شيري
ابوبدر
رواد عليو هذي مثلت في ضايعة ضايعة مسلسل سوري كوميدي خطير. الله يحفظها ويحفظ اهلها
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص مثل هذه الأشكال اعتقد كان مستعار من زوجته واول ما تزوج ام البنت كان يفكر في الجنس بدون خلفه لما ولدت استعار منها الله لا يوفقه مهما كان الوالدين ما يعملوا كده الضحية دائما الاولاد وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل رجل وامرأة يفكرون في الجنس فقط و سلامة فهم الجميع

أخر الأخبار

بالفيديو.. متطرفون يهاجمون أمين رابطة العالم الإسلامي
بالفيديو.. متطرفون يهاجمون أمين رابطة العالم الإسلامي
Time منذ 14 ثانية Views 1002
بالفيديو.. طريق الإسعافات الأولية لغصة الرضيع
بالفيديو.. طريق الإسعافات الأولية لغصة الرضيع
Time منذ 7 دقائق Views 1092
شقيق جورج فلويد يطالب بحماية السود في الولايات المتحدة
شقيق جورج فلويد يطالب بحماية السود في الولايات المتحدة
Time منذ 7 دقائق Views 1161
استمرار نشاط الرياح والأتربة المثارة على الرياض
استمرار نشاط الرياح والأتربة المثارة على الرياض
Time منذ 10 دقائق Views 1185
( 18 في جدة) الصحة تكشف توزيع حالات الوفيات على المدن
( 18 في جدة) الصحة تكشف توزيع حالات الوفيات على المدن
Time منذ 15 دقيقة Views 1326
بالفيديو.. النمر: نسبة الوفيات بضربات الشمس أعلى بكثير من كورونا
بالفيديو.. النمر: نسبة الوفيات بضربات الشمس أعلى بكثير من كورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1254
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث سير بعد مغادرة البرلمان
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث سير بعد مغادرة البرلمان
Time منذ 21 دقيقة Views 1445
نادي فناربخشة التركي يقترب من حسم صفقة إدواردو
نادي فناربخشة التركي يقترب من حسم صفقة إدواردو
Time منذ 28 دقيقة Views 1341
فيديو قديم للملك سلمان والأميران سلطان وماجد يلعبون المزمار
فيديو قديم للملك سلمان والأميران سلطان وماجد يلعبون المزمار
Time منذ 30 دقيقة Views 1687
«البكيري» بعد رفض جونز تجديد عقده:«إحنا على الحيطة نتفرج على الزيطة»
«البكيري» بعد رفض جونز تجديد عقده:«إحنا على الحيطة نتفرج على الزيطة»
Time منذ 34 دقيقة Views 1509