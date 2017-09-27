بالفيديو.. لحظة اختطاف مراهقة أمام أهلها

نيودلهي (صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صادم ، يرصد لحظة اختطاف فتاة مراهقة أمام أعين والدتها وأخيها الصغير، من جانب اثنين من البلطجية في الهند .

وأظهر مقطع الفيديو الخاطفين وهما يعتديان على الأم بالضرب واللكم والطرح أرضًا وذلك بعد محاولتها لتخليص ابنتها من أيديهما، ولكنها باءت بالفشل خاصة بعدما قطع والد الفتاة لأحدهما وعدًا بتزويج ابنته له.

وقام أحد الخاطفين بجذب الأم من شعرها وطرحها أرضًا وضربها بلكمات أعلى ظهرها ورأسها، لتستغل الفتاة انشغال الخاطفين بأمها وتحاول الهرب ولكن دون جدوى.

وأوضح مقطع الفيديو الشابان وهما يقودان الفتاة نحو جرار زراعي لاقتيادها معهما، وتحاول الأم اللحاق بابنتها.

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2017/09/26/5805838779087305832/640x360_MP4_5805838779087305832.mp4?_=1