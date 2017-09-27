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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة اختطاف مراهقة أمام أهلها

Time منذ سنتين
Views 15269
Comment 5
بالفيديو.. لحظة اختطاف مراهقة أمام أهلها

نيودلهي (صدى):
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صادم ، يرصد لحظة اختطاف فتاة مراهقة أمام أعين والدتها وأخيها الصغير، من جانب اثنين من البلطجية في الهند .

وأظهر مقطع الفيديو الخاطفين وهما يعتديان على الأم بالضرب واللكم والطرح أرضًا وذلك بعد محاولتها لتخليص ابنتها من أيديهما، ولكنها باءت بالفشل خاصة بعدما قطع والد الفتاة لأحدهما وعدًا بتزويج ابنته له.

وقام أحد الخاطفين بجذب الأم من شعرها وطرحها أرضًا وضربها بلكمات أعلى ظهرها ورأسها، لتستغل الفتاة انشغال الخاطفين بأمها وتحاول الهرب ولكن دون جدوى.

وأوضح مقطع الفيديو الشابان وهما يقودان الفتاة نحو جرار زراعي لاقتيادها معهما، وتحاول الأم اللحاق بابنتها.

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2017/09/26/5805838779087305832/640x360_MP4_5805838779087305832.mp4?_=1

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عجل بنفسه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحين القطاوة الي باالشارع على بالهم أننا أنقرضنا😂
ابومحمد٢
مصر يعمل نفسه مهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن ماعندهم خبر أتمنى تتجاوزون عنهم الي اخترقو القرار اليلة هذي بس وتعطونهم قرصة أذن خفيفه

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