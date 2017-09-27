بالفيديو.. لحظة اختطاف مراهقة أمام أهلها

وأظهر مقطع الفيديو الخاطفين وهما يعتديان على الأم بالضرب واللكم والطرح أرضًا وذلك بعد محاولتها لتخليص ابنتها من أيديهما، ولكنها باءت بالفشل خاصة بعدما قطع والد الفتاة لأحدهما وعدًا بتزويج ابنته له.
وقام أحد الخاطفين بجذب الأم من شعرها وطرحها أرضًا وضربها بلكمات أعلى ظهرها ورأسها، لتستغل الفتاة انشغال الخاطفين بأمها وتحاول الهرب ولكن دون جدوى.
وأوضح مقطع الفيديو الشابان وهما يقودان الفتاة نحو جرار زراعي لاقتيادها معهما، وتحاول الأم اللحاق بابنتها.
http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2017/09/26/5805838779087305832/640x360_MP4_5805838779087305832.mp4?_=1