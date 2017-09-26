بالصور.. القدر والخبرة يرجحان كفة الهلال قبل لقاء بيروزي في أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم، لقاء الهلال، وبيرسبوليس الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامته على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
ويدخل الهلال المباراة بهدف التأهل إلى نهائي البطولة الأقوى في آسيا على مستوى الأندية بعد غياب، في ظل القيادة الفنية المميزة من الأرجنتيني رامون دياز، الذي أعاد الهيبة للهلال على مستوى القارة بعد الفوز بالدوري المحلي الموسم الماضي.
ويعتمد الهلال على مجموعة مميزة من اللاعبين في مقدمتهم المدافعان الدوليان اسامة هوساوي وياسر الشهراني، إضافة إلى عبدالله الدوسري والمهاجم السوري الخطير عمر خربين، والبرازيلي كارلوس إدواردو.
ويفتقد " الزعيم " لجهود نواف العابد في مباراة اليوم بسبب الإصابة.
وأنهى فريق الهلال تحضيراته الميدانية، على ملعب ستاد محمد بن زايد، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ فرض الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات لياقية باستخدام، قبل أن يطبق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني " رامون دياز " عددا من التدريبات الفنية والجمل التكتيكية المنوّعة التي يود انتهاجها في اللقاء.
على الجانب الآخر، يدخل بيرسبوليس المباراة تحت قيادة الكرواتي برانكو ايفانوفيتش صاحب التجربة الطويلة في القارة الآسيوية والمدير الفني الأسبق للمنتخب الإيراني.
ويعاني الفريق من غيابات عدة تؤرق المدير الفني قبل انطلاق المباراة، حيث يغيب كمال كاميا ومحمد الأنصاري عن اللقاء بداعي الإيقاف، بينما يعد غياب مهدي طارمي هو الأبرز في صفوف بيرسوليس.
كان الهلال تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين، بينما أطاح بيرسبوليس بأهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.
وأعلنت أندية إماراتية تنظيم رحلات لنقل المشجعين لدعم الهلال، إضافة إلى توقعات بسفر جماهير من المملكة لإنعاش حلم إحراز اللقب القاري لأول مرة منذ 2000.