الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. القدر والخبرة يرجحان كفة الهلال قبل لقاء بيروزي في أبطال آسيا

Time منذ سنتين
Views 3633
Comment 2
بالصور.. القدر والخبرة يرجحان كفة الهلال قبل لقاء بيروزي في أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم، لقاء الهلال، وبيرسبوليس الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامته على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويدخل الهلال المباراة بهدف التأهل إلى نهائي البطولة الأقوى في آسيا على مستوى الأندية بعد غياب، في ظل القيادة الفنية المميزة من الأرجنتيني رامون دياز، الذي أعاد الهيبة للهلال على مستوى القارة بعد الفوز بالدوري المحلي الموسم الماضي.

ويعتمد الهلال على مجموعة مميزة من اللاعبين في مقدمتهم المدافعان الدوليان اسامة هوساوي وياسر الشهراني، إضافة إلى عبدالله الدوسري والمهاجم السوري الخطير عمر خربين، والبرازيلي كارلوس إدواردو.

ويفتقد " الزعيم " لجهود نواف العابد في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

وأنهى فريق الهلال تحضيراته الميدانية، على ملعب ستاد محمد بن زايد، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ فرض الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات لياقية باستخدام، قبل أن يطبق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني " رامون دياز " عددا من التدريبات الفنية والجمل التكتيكية المنوّعة التي يود انتهاجها في اللقاء.

على الجانب الآخر، يدخل بيرسبوليس المباراة تحت قيادة الكرواتي برانكو ايفانوفيتش صاحب التجربة الطويلة في القارة الآسيوية والمدير الفني الأسبق للمنتخب الإيراني.

ويعاني الفريق من غيابات عدة تؤرق المدير الفني قبل انطلاق المباراة، حيث يغيب كمال كاميا ومحمد الأنصاري عن اللقاء بداعي الإيقاف، بينما يعد غياب مهدي طارمي هو الأبرز في صفوف بيرسوليس.

كان الهلال تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين، بينما أطاح بيرسبوليس بأهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

وأعلنت أندية إماراتية تنظيم رحلات لنقل المشجعين لدعم الهلال، إضافة إلى توقعات بسفر جماهير من المملكة لإنعاش حلم إحراز اللقب القاري لأول مرة منذ 2000.

 

 

 

الهلال
كرة القدم
لقاء
أبطال آسيا
بيروزي
القدر
كفة
Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
احسبه خواجه . لو يقول اسمه جون كيري كان اصدقه هههههه
د محمد ماجد بخش
التوازن الثقالي الفراغي المغناطيسي يتم بالمجموع النووي ( الذري )الممثل لوحدة مركز تمثيل الدرجة والوحدة المغناطيسية، وليس المجموع النووي تحت الذري لأنه يمثل كتلة فراغية ( ثقالية ) وليس بنائية مغناطيسية
احمد
رحم الله جنود الوطن جميعا
احمد
هذاك اول 100 ريال الان اغلى
القرشي
لا تشرهون عليها هاذي فاصلة تمامآ الله يشفيها ويشفي كل مريض . اتمنى من وسائل إعلامنا إنه يترفع عن أخبار هاذي ألأشكال كما اتمنى عدم وصفهم بالناشطات هذولي صائعات داشرات منحرفات ضائعات ويتمنون يضيعون البنات ويدشروهم تمامآ مثل مدمن المخدرات إللي يتمنى جميع الناس يكونون مدمنين مثله والعياذ بالله .

أخر الأخبار

شاهد.. لقطات من تأدية الحجاج لطواف الوداع في ختام مناسك الحج
شاهد.. لقطات من تأدية الحجاج لطواف الوداع في ختام مناسك الحج
Time منذ 13 دقيقة Views 1284
النيابة العامة تُحذر من 6 تصرفات تنتهك حقوق الطفل
النيابة العامة تُحذر من 6 تصرفات تنتهك حقوق الطفل
Time منذ 25 دقيقة Views 1499
مميزات وعيوب سيارة شانجان الصينية 
مميزات وعيوب سيارة شانجان الصينية 
Time منذ 25 دقيقة Views 1267
أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة غدًا الاثنين
أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة غدًا الاثنين
Time منذ 35 دقيقة Views 1645
هجوم حاد من الأخ غير الشقيق لأوباما على الرئيس السابق:«قاسٍ ولا يرحم» 
هجوم حاد من الأخ غير الشقيق لأوباما على الرئيس السابق:«قاسٍ ولا يرحم» 
Time منذ 40 دقيقة Views 1589
تصرف غريب من المولد يؤكد رحيله قريبًا عن الاتحاد
تصرف غريب من المولد يؤكد رحيله قريبًا عن الاتحاد
Time منذ 49 دقيقة Views 2166
مواطنون يدعمون عايض يوسف بعد التنمر عليه «فيديو»
مواطنون يدعمون عايض يوسف بعد التنمر عليه «فيديو»
Time منذ 55 دقيقة Views 1377
«الدويش» يٌعلق على ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة قبل استئناف الدوري
«الدويش» يٌعلق على ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة قبل استئناف الدوري
Time منذ ساعة Views 1990
«شرطة الرياض» تقبض على تشكيلٍ عصابي تورط في 250 حادثة سرقة
«شرطة الرياض» تقبض على تشكيلٍ عصابي تورط في 250 حادثة سرقة
Time منذ ساعة Views 1597
حساب أمين جدة على «واتساب» يتعرض للاختراق 
حساب أمين جدة على «واتساب» يتعرض للاختراق 
Time منذ ساعة Views 1605