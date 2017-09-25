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الأعداد السابقة للصحيفة

مغردون: لجان قطر الإلكترونية وراء أزمة " طلال سلامة "

Time منذ سنتين
Views 6480
Comment 12
مغردون: لجان قطر الإلكترونية وراء أزمة " طلال سلامة "

طلال الضوي (صدى):
اتهم مغردين، اللجان الإلكترونية التي تسخرها قطر لمهاجمة دول الخليج، في ظل الأزمة الحالية، بمحاولة زعزعة استقرار المملكة وتخريب احتفالاتها باليوم الوطني، من خلال بث الأكاذيب.

وأكد المغردين، أن قطر وراء اجتزاء مقطع فيديو للفنان طلال سلامة، خلال إحدى الحفلات الغنائية التي نظمتها هيئة الترفيه، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، ويظهر فيه وهو يغني آيات من القرآن الكريم، بغرض تشويه المملكة وفنانيها.

وقال سلامة فيما ألقاه: “ ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن ” .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وبشكل واسع، تناقلوا المقطع بغضب مطالبين، بضرورة محاسبة الفنان وهيئة الترفيه ذاتها، التي سمحت – من وجهة نظرهم – بارتكاب تلك الواقعة.

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أحدث التعليقات

زائر
هؤلاء ومن يكفلهم ويتستر عليهم في ظل نلك الظروف مفسدون في الأرض ... وحقهم حد الحرابة
ابو محمد
الله يستر علينا وعلى الاجواد في كل مكان .. آمين ...
ابو محمد
الله يكون باالعون ويحمينا ويحميكم وكافة اخواننا المسلمين الموحدين ، من داء وبين .. آمين ..
زائر
هؤلاء هم أبناء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات .... فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك ؟؟؟؟؟؟
زائر
هؤلاء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك

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