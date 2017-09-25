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الأعداد السابقة للصحيفة

المرور: حالة وحيدة عند الالتفاف يمينا والإشارة حمراء مخالفتها 3 آلاف ريال

Time منذ سنتين
Views 8336
Comment 5
المرور: حالة وحيدة عند الالتفاف يمينا والإشارة حمراء مخالفتها 3 آلاف ريال

حمود العنزي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن حالة وحيدة يحتسب فيها مخالفة قطع الإشارة بقيمة 3 آلاف ريال عند الالتفاف يمينا والإشارة حمراء، عندما يكون هناك مثلث تم تجاوزه.

وأكد المتحدث باسم المرور العقيد طارق الربيعان، أنه في حالة وجود مثلث بزاوية التقاطع، فيجب على من يريد الالتفاف يميناً، السير عبر المخرج الذي قبله، لافتا إلى أن الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطعاً للإشارة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضح الربيعان أن ضوابط الالتفاف إلى اليمين باقية كما هي ولا توجد تغييرات عليها، وأهمها التوقف أولاً للتأكد من خلو التقاطع من المركبات، وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر، والالتزام بأخذ المسار الأيمن إذا كان الطريق رئيساً ولا يوجد فيه طريق خدمة، أما إذا كان هناك طريق خدمة فيتم الالتفاف عبره.

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ارتفاع المحنه مشكله كبيره تجعل هذه الممحونه تتصرف بلا شعور
عنتر فاضي جيبه
مانختلف انهم شعب قذر بس مسألة الخفافيش تراهم يبون يوصلون رساله ان مالها ذنب ..
حسام نصير
والله تظلمت من البنك الأهلي اخذوا سيارتي بعد تسديد ثلاث سنوات ونصف وغرامة بسبب تأخري مرتين على التسديد ١٤الف ريال غرامة والآن يبغوني ادفع المبلغ حق السيارة بالكامل الله ينتقم من الموظف إللى في الأهلي هو سبب هذي المشكلة لي حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منكم يا موظفين البنك الأهلي
ابو عمار
ما قصرتي يا الهام ..... كلامك سليم لا غبار عليه
abdul
" ....مع تعمد دفنهم بين القبائل العربية الأمر الذي يهدد بنشر الفيروس . " لا ينتقل الفيرس من الموتي تحت اللحود الي الاحياء في البيوت. هذا النوع من التهويل والترهيب هو الذي سيقتل الناس

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