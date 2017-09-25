المرور: حالة وحيدة عند الالتفاف يمينا والإشارة حمراء مخالفتها 3 آلاف ريال

حمود العنزي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن حالة وحيدة يحتسب فيها مخالفة قطع الإشارة بقيمة 3 آلاف ريال عند الالتفاف يمينا والإشارة حمراء، عندما يكون هناك مثلث تم تجاوزه.

وأكد المتحدث باسم المرور العقيد طارق الربيعان، أنه في حالة وجود مثلث بزاوية التقاطع، فيجب على من يريد الالتفاف يميناً، السير عبر المخرج الذي قبله، لافتا إلى أن الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطعاً للإشارة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضح الربيعان أن ضوابط الالتفاف إلى اليمين باقية كما هي ولا توجد تغييرات عليها، وأهمها التوقف أولاً للتأكد من خلو التقاطع من المركبات، وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر، والالتزام بأخذ المسار الأيمن إذا كان الطريق رئيساً ولا يوجد فيه طريق خدمة، أما إذا كان هناك طريق خدمة فيتم الالتفاف عبره.