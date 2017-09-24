رئيس الوزراء التركي: سنحاسب من يصر على إجراء استفتاء كردستان

أنقرة (صدى):

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده ستحاسب كل من يصر على إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان بغض النظر عن نتائج هذا الاستفتاء.

وقال يلدريم إنّ استفتاء إقليم شمال العراق المزمع إجراؤه، لن يكون وسيلة لحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤّدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع أحد فروع حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة أنّ سكان المنطقة سيدفعون ثمن الأخطاء التي ترتكبها حكومة الإقليم، وأنّ تركيا لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية.

وأضاف أنّ الاستفتاء المزمع إجراؤه، غداً الاثنين، في شمالي العراق، غير مشروع، محملاً حكومة الإقليم مسؤولية عواقبه.

وتابع قائلاً " ليعلم الجميع أنّ تركيا ستستمر في مساعدة الذين عانوا من تنظيمات إرهابية مثل داعش، وبي كا كا، ولن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يُصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه " .

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني قد أكد أن الشراكة بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق قد انتهت.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقد في أربيل قبل قليل أن إغلاق كل من إيران وتركيا لحدودهما مع إقليم كردستان ليس في مصلحة الجميع.

وأفاد برزاني بأن الاستفتاء سيتم في موعده غدًا لتحديد مصير الإقليم.