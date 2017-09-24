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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب المكسيك للمرة الثانية

Time منذ سنتين
Views 3100
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب المكسيك للمرة الثانية

مكسيكو سيتي (صدى):
ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر جنوب المكسيك وشعر به سكان العاصمة مكسيكو سيتي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال الجديد وقع على عمق محدود نسبيا، وضرب منطقة قرب خوشيتان بولاية واهاكا التي عانت من زلزال في السابع من هذا الشهر.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية في المكسيك أن صفارات الإنذار دوت وهرع السكان إلى الشوارع وأوقف عمال الإنقاذ لفترة وجيزة جهود البحث عن ناجين من زلزال أكبر ضرب العاصمة قبل أيام.

من جانبه ، قال رئيس وكالة الحماية المدنية في المكسيك لويس فيليبي بوينتي في تصريح له : إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار، لكن السلطات علقت جهود الإنقاذ في مناطق تضررت من زلزال الثلاثاء الماضي لمعرفة ما إذا كانت الزلازل الأرضية الجديدة ستعرض العمال للخطر.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عطته عربون محبه😉
مواطن
شهيد بإذن الله . المشكلة في شوران أن البعض يدخل على حدود أرضك كما هو حاصل معي جاري داخل على أرضي ٢٠سم كأساس للجدار الخاص به.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بارك الله فيك ياشيخنا الفاضل
رجب حسن احمد
سيارة اوستن موديل ٢٠١٨ أو ٢٠١٩ سقف بانوراما

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