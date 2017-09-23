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الأعداد السابقة للصحيفة

⁠⁠⁠⁠⁠علماء بريطانيون يتوصلون إلى مركب جديد يكافح الإلتهابات

Time منذ سنتين
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⁠⁠⁠⁠⁠علماء بريطانيون يتوصلون إلى مركب جديد يكافح الإلتهابات

لندن (صدى):
توصل فريق من العلماء فى جامعة " مانشستر " فى بريطانيا، فى دراسة استغرقت 10 سنوات، إلى مركب كيميائى جديد قادر بفعالية على منع أحد المكونات الرئيسية المسببة للإلتهابات.

فقد توصل الدكتور ديفيد بروج وفريقه البحثى إلى حمض " ميفيناميك " الذى يعمل على عكس آثار فقدان الذاكرة وإلتهاب المخ فى نموذج على مرضى الزهايمر.

وفى هذه الدراسة، نجح الدكتور بروج بالتعاون مع الدكتورة سالى فريمان فى تطوير مثبطات جديدة أكثر فعالية ضد الإلتهابات.. وتعمل الجزيئات الجديدة على منع جزء محدد من الإستجابة الإلتهابية تسمى " إنفلاسماسوم " المرتبطة بمرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة.

وتأتى هذه النتائج – التى نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة " الخلية الكيميائية والبيولوجيا " – فى أعقاب نتائج التجارب السريرية التى نشرت فى مؤخرا من قبل الباحثين الأمريكيين، والتى وجدت أن الحد من الإلتهابات بين المرضى الذين تعرضوا لأزمة قلبية قلل من خطر حدوث المزيد من النوبات القلبية، فضلا عن فرص الإصابة بمرض السرطان .

فقد لجأ العلماء فى جامعة " مانشتر " إلى أساليب بيولوجية وكيميائية قوية لتويد جزيئات جديدة وفعالة يمكن الآن إختبارها .. وشدد العلماء على أن إكتشاف هذة المركبات الجديدة سوف بفهم المزيد عن علاقة الإلتهاب والمرض ، مؤكدين أنها نقطة إنطلاق هائلة لجيل جديد من الجزيئات يمكن تطويرها لإستهداف الأمراض الإلتهابية .

 

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أحدث التعليقات

سالم
ف ب ص ل او ف ثوم اتق الله يماتقول
خلف منصور
والله شي محزن بصراحه ،، هذولي وافدين هذولي سرابيت وكلاب لازم الكويت تعاملهم كمخربين ومجرمين ياغريب كن اديب،، لكن والله لو فيه نظام صارم محد يتطاول
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وضع الي عنده حوش🕴️
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كل شي بيستإنف أو بنعنى أصح بدإ بالأستئناف حبه حبه🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الشريف 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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