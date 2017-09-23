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منظمة حقوقية: 5500 جريمة قتل واغتصاب وخطف وتعذيب ارتكبها الحوثيون

Time منذ سنتين
Views 2768
منظمة حقوقية: 5500 جريمة قتل واغتصاب وخطف وتعذيب ارتكبها الحوثيون

فهمي محمد (صدى):
كشفت مصادر أن رصد تقرير حقوقى، 5 آلاف و500 جريمة وانتهاك، ارتكبتها ميليشيات الحوثى، والمخلوع على عبد الله صالح، ضد المدنيين فى صنعاء، منذ اجتياحهم للعاصمة فى سبتمبر 2014.

و شملت الانتهاكات عمليات قتل وإصابة لحقت بالمدنيين خلال ثلاث سنوات على أيدى الميليشيات الإنقلابية، بالإضافة إلى جريمة الاختطاف وتعذيب المختطفين فى السجون، والنهب والسلب للممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد التقرير بأن ضحايا القتل والإصابة والاعتداء الجسدى بلغ 1600 شخص خلال تلك الفترة، بينهم 398 شخصا لقوا مصرعهم برصاص الحوثيين أثناء فترة سيطرتهم على العاصمة، أو خلال اعتقالهم تحت التعذيب، بينهم 36 طفلا و8 نساء و40 من المسنين، فيما أصيب نحو 1022 شخصا، بينهم 84 طفلا و73 مسنا و3 نساء.

ووثق التقرير، 180 حالة اعتداء جسدى على المدنيين، بينهم 7 أطفال و7 من المسنين، و63 من النساء، مشيرا إلى أن من تعرضوا للقتل والإصابة والاعتداء الجسدي، يكون فى العادة، نتيجة تعبيرهم عن آرائهم فى أمانة العاصمة، ويرفضون نهج الحوثيين، أو ينددون بفساد الجماعة.

وأشار التقرير، إلى أنه وثق 3 آلاف و302 حالة اختطاف وإخفاء قسرى وتعذيب خلال الفترة نفسها، موضحا أن 8 من المختطفين ماتوا تحت التعذيب فى سجون الحوثيين.

كما سجل التقرير، 560 انتهاكا استهدفت الممتلكات العامة من اقتحام ونهب واحتلال وإغلاق وتدمير كلى وجزئى، فيما رصد 617 اعتداء للانقلابيين على الممتلكات الخاصة فى أمانة العاصمة صنعاء وفقاً لمركز العاصمة الإعلامى .

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عجل بنفسه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحين القطاوة الي باالشارع على بالهم أننا أنقرضنا😂
ابومحمد٢
مصر يعمل نفسه مهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن ماعندهم خبر أتمنى تتجاوزون عنهم الي اخترقو القرار اليلة هذي بس وتعطونهم قرصة أذن خفيفه

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