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القدر يمنح الهلال فرصة ذهبية قبل لقاء " بيروزي " الإيراني في البطولة الآسيوية

Time منذ سنتين
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Comment 18
القدر يمنح الهلال فرصة ذهبية قبل لقاء " بيروزي " الإيراني في البطولة الآسيوية

نواف السالم (صدى):
قررت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، إيقاف مهدي تاريمي مهاجم فريق بيروزي الإيراني 4 أشهر، ومنعه من المشاركة في المباريات الرسمية لفريقه في المسابقات المحلية الإيرانية والمباريات القارية، مع إلزام اللاعب بدفع 789 ألف يورو لفريق رايز سبور التركي.

جاء قرار غرفة فض المنازعات ليشكل ضربة قوية للفريق الإيراني الذي سيواجه الهلال يوم 27 سبتمبر 2017 في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان خلاف شديد بين اللاعب ورايز سبور قد نشب حول سداد المبلغ، فاضطر النادي التركي إلى تصعيد القضية إلى الفيفا بعدما رفض اللاعب سداد المبلغ في الموعد المحدد.

ومن المنتظر أن يكون النيجيري جودوين هو البديل المناسب لتاريمي في هجوم الفريق الإيراني أمام الهلال.

الهلال
بيروزي
فرصة ذهبية
البطولة الآسيوية
القدر
Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
احسبه خواجه . لو يقول اسمه جون كيري كان اصدقه هههههه
د محمد ماجد بخش
التوازن الثقالي الفراغي المغناطيسي يتم بالمجموع النووي ( الذري )الممثل لوحدة مركز تمثيل الدرجة والوحدة المغناطيسية، وليس المجموع النووي تحت الذري لأنه يمثل كتلة فراغية ( ثقالية ) وليس بنائية مغناطيسية
احمد
رحم الله جنود الوطن جميعا
احمد
هذاك اول 100 ريال الان اغلى
القرشي
لا تشرهون عليها هاذي فاصلة تمامآ الله يشفيها ويشفي كل مريض . اتمنى من وسائل إعلامنا إنه يترفع عن أخبار هاذي ألأشكال كما اتمنى عدم وصفهم بالناشطات هذولي صائعات داشرات منحرفات ضائعات ويتمنون يضيعون البنات ويدشروهم تمامآ مثل مدمن المخدرات إللي يتمنى جميع الناس يكونون مدمنين مثله والعياذ بالله .

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