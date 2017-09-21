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الأعداد السابقة للصحيفة

الصين: المناورات العسكرية مع القوات الجوية الباكستانية روتينية

Time منذ سنتين
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Comment 1
الصين: المناورات العسكرية مع القوات الجوية الباكستانية روتينية

بكين (صدى):
استنكرت الصين المخاوف بشأن مناوراتها الجارية حاليا مع القوات الجوية الباكستانية، مؤكدة إنها مجرد تدريبات روتينية.

وأعرب شين جينك، المتحدث باسم القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في تصريح رسمي اليوم الخميس، عن استغرابه من الضجة التي أثارتها بعض الدول بشأن تلك المناورات ونصحهم بالاعتياد على تكرارها.

وقال إن القيام بمثل تلك المناورات هو أمر عادي بالنسبة للممارسات الدولية حيث تسعى الدول دائما إلى تدريب قواتها العسكرية على الأعمال القتالية لتحسين قدراتها على حماية أمنها ومصالحها الوطنية.

كانت المناورات الجوية المشتركة بين الصين وباكستان انطلقت في السابع من شهر سبتمبر الجاري تحت اسم " شاهين -6 " وتم وصفها بأنها جزء من برامج التبادلات العسكرية بين القوات الجوية لكلا البلدين.

 

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
أبومحمد الله يرضى عليك، أي مزح هذا اللي يخليهم يخبطون به من السرير بهالعنف، هذا يمكن اللي يقولون مزح برزح..
أبو عبد الرحمن ✍️
هذه صاحبة مسلسل أم شارون. الذي يعترف أن فلسطين والمسجد الأقصى ملك لليهود
ابو محمد 😎
زودوها فوق اللزوم ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
شخللوه ..

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