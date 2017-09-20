إطلاق برنامجي " وصول و قرة " لصالح المرأة العاملة.. و " هدف " يساهم بـ 80%

طلال الغامدي (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " ، إطلاق برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة " قرة " ، وبرنامج نقل المرأة العاملة " وصول " ؛ بغرض تمكينها ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، من خلال دعم استقرارها الوظيفي.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن برنامج دعم ضيافة الأطفال " قرة " يهدف إلى زيادة نسبة المواطنات العاملات في القطاع الخاص، ومساعدتهن على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن وواجباتهن الأسرية وطموحاتهن الوظيفية، إلى جانب تحسين وتطوير بيئة وخدمات مراكز ضيافة الأطفال في المملكة.

وأضاف أن برنامج " قرة " يرمي إلى حل مشكلة ارتفاع تكلفة خدمة ضيافة الأطفال ومحدودية انتشار المراكز المتخصصة في ضيافة الأطفال دون سن الرابعة، وتسهيل إمكانية الوصول للبيانات والمعلومات المتعلقة بمراكز ضيافات الأطفال، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

وحدد أبا الخيل أن " هدف " سيسهم بتغطية 80% كحد أقصى من تكلفة ضيافة الطفل، بما لا يتجاوز 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان لكل امرأة عاملة.

كما أشار إلى أن برنامج " وصول " يهدف إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه المركبات، من خلال التطبيقات الذكية المرخصة، لافتاً إلى أن " هدف " سيسهم بتغطية 80 % كحد أقصى من تكلفة النقل للمستفيدة، بما لا يتجاوز 800 ريال شهرياً.

ولفت متحدث الوزارة إلى أنه يمكن للنساء العاملات الراغبات في الاستفادة من البرنامجين، التسجيل في البوابة الوطنية للعمل " طاقات " نهاية شهر محرم.