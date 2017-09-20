نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق برنامجي " وصول و قرة " لصالح المرأة العاملة.. و " هدف " يساهم بـ 80%

Time منذ سنتين
Views 16073
Comment 3
إطلاق برنامجي " وصول و قرة " لصالح المرأة العاملة.. و " هدف " يساهم بـ 80%

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " ، إطلاق برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة " قرة " ، وبرنامج نقل المرأة العاملة " وصول " ؛ بغرض تمكينها ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، من خلال دعم استقرارها الوظيفي.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن برنامج دعم ضيافة الأطفال " قرة " يهدف إلى زيادة نسبة المواطنات العاملات في القطاع الخاص، ومساعدتهن على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن وواجباتهن الأسرية وطموحاتهن الوظيفية، إلى جانب تحسين وتطوير بيئة وخدمات مراكز ضيافة الأطفال في المملكة.

وأضاف أن برنامج " قرة " يرمي إلى حل مشكلة ارتفاع تكلفة خدمة ضيافة الأطفال ومحدودية انتشار المراكز المتخصصة في ضيافة الأطفال دون سن الرابعة، وتسهيل إمكانية الوصول للبيانات والمعلومات المتعلقة بمراكز ضيافات الأطفال، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

وحدد أبا الخيل أن " هدف " سيسهم بتغطية 80% كحد أقصى من تكلفة ضيافة الطفل، بما لا يتجاوز 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان لكل امرأة عاملة.

كما أشار إلى أن برنامج " وصول " يهدف إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه المركبات، من خلال التطبيقات الذكية المرخصة، لافتاً إلى أن " هدف " سيسهم بتغطية 80 % كحد أقصى من تكلفة النقل للمستفيدة، بما لا يتجاوز 800 ريال شهرياً.

ولفت متحدث الوزارة إلى أنه يمكن للنساء العاملات الراغبات في الاستفادة من البرنامجين، التسجيل في البوابة الوطنية للعمل " طاقات " نهاية شهر محرم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
و ربنا يسهل يا مروة الي الأن لم يتم اثبات ان الصين هي السبب
نبيل
الله يطول في عمرك على طاعتة
ابو محمد
ادبوا الحراميه ..
نجاة محمد
كان لقاء ممتع صراحة و بنتة زينب و ابنة مراد لا يريدون العمل بالفن
واضح*** وصريح***
قواكم الله،، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال..

أخر الأخبار

بالفيديو.. مصاب كورونا علاجه "القتل" على الطريقة الحوثية !
بالفيديو.. مصاب كورونا علاجه "القتل" على الطريقة الحوثية !
Time منذ 55 ثانية Views 1028
بالصور.. سعر رخيص لتويوتا سيليكا المعدلة بواجهة لكزس LC
بالصور.. سعر رخيص لتويوتا سيليكا المعدلة بواجهة لكزس LC
Time منذ 6 دقائق Views 1146
كورونا يعصف بإحدي أندية كرة القدم
كورونا يعصف بإحدي أندية كرة القدم
Time منذ 8 دقائق Views 1162
شاب يسدد الطعنات لزوجته لليلة كاملة
شاب يسدد الطعنات لزوجته لليلة كاملة
Time منذ 11 دقيقة Views 589
شاهد.. هاتف «إل جي» الجديد يحمل ملامح آيفون
شاهد.. هاتف «إل جي» الجديد يحمل ملامح آيفون
Time منذ 17 دقيقة Views 1248
منظمة الصحة العالمية: لم نشهد ذروة انتشار كورونا بعد
منظمة الصحة العالمية: لم نشهد ذروة انتشار كورونا بعد
Time منذ 18 دقيقة Views 1330
بالفيديو.. محمد النحيت لـ «للمؤثرين على بعض الحسابات»: تخطيتم الحدود
بالفيديو.. محمد النحيت لـ «للمؤثرين على بعض الحسابات»: تخطيتم الحدود
Time منذ 20 دقيقة Views 158
صورة نادرة للملك سعود وهو يصلي وسط إحدي مزارع النخيل بالمدينة
صورة نادرة للملك سعود وهو يصلي وسط إحدي مزارع النخيل بالمدينة
Time منذ 22 دقيقة Views 1445
"مقاهي الموت" تجذب الزبائن بعد منع المطاعم والكافيهات
"مقاهي الموت" تجذب الزبائن بعد منع المطاعم والكافيهات
Time منذ 23 دقيقة Views 297
تفاصيل رسالة راموس السرية لنيمار قبل خطوبته على والدته
تفاصيل رسالة راموس السرية لنيمار قبل خطوبته على والدته
Time منذ 26 دقيقة Views 1612