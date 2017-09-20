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بالصور.. مدير سجون المدينة يزور يتيما فقد والده العسكري

Time منذ سنتين
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بالصور.. مدير سجون المدينة يزور يتيما فقد والده العسكري

علي القحطاني (صدى):
زار مدير السجون بالمدينة المنورة العميد محمد بن عبدالعزيز السعدان، أمس الثلاثاء، الطالب أحمد بن محمد عبدلي، وهو ابن لأحد أفراد سجون منطقة المدينة المنورة المتوفين.

وبارك العميد السعدان، الطالب اليتيم بالعام الدراسي الجديد، وحثّه على الاجتهاد في طلب العلم والبر بوالدته، والوصول إلى التميز، كما قدّم للطالب في ختام اللقاء هدية خاصة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مدرسة قيس بن عاصم الابتدائية، حيث كان في استقباله طاقم المدرسة الإداري، وعلى رأسهم مدير المدرسة سامي بن خلف الجابري.

وأوضح السعدان: " ما قدمته للطالب العبدلي هو واجب تلزمنا به تعاليم ديننا الحنيف، فضلاً عن عاداتنا وتقاليدنا المستقاة في نهاية الأمر من الدين الإسلامي الذي شرع لنا مفهوم التكافل الذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة ".

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله اعلم ان بعد كارونا اغلب الناس يبغون شهار
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله اعلم ان بعد كارونا اغلب الناس يبغون شهار
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه
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