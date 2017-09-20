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مصرع 119 شخصا إثر زلزال قوي ضرب المكسيك

Time منذ سنتين
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مصرع 119 شخصا إثر زلزال قوي ضرب المكسيك

مكسيكو سيتي (صدى):
 

لقي 119 شخصا مصرعهم إثر الزلزال الذي ضرب المكسيك، وبلغ قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار عدة مبان في المناطق المنكوبة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت في تحذير لها، أن بلدة رابوسو التابعة لولاية بوبلا الواقعة على بعد 123 كيلومتر جنوب شرق العاصمة المكسيكية، كانت مركز الزلزال العنيف.

الزلزال يتزامن مع الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لمثيله الذي وقع عام 1985 وتسبب في خراب كبير للمكسيك.

وذكرت وكالة الاسوشيتد برس ليلة الثلاثاء، أن عدد القتلى جراء الزلزال بلغ 119 قتيلا في مناطق متفرقة من البلاد.

فيما نقلت قناة سي بي اس الأمريكية عن عمدة مكسيكو سيتي قوله إن 44 مبنى قد انهار، فيما تم انتشال ما بين 50-60 شخصاً من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال.

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عطته عربون محبه😉
مواطن
شهيد بإذن الله . المشكلة في شوران أن البعض يدخل على حدود أرضك كما هو حاصل معي جاري داخل على أرضي ٢٠سم كأساس للجدار الخاص به.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بارك الله فيك ياشيخنا الفاضل
رجب حسن احمد
سيارة اوستن موديل ٢٠١٨ أو ٢٠١٩ سقف بانوراما

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