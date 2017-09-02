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باكستاني يروي: إدخرت 7 سنوات لحج بيت الله واللصوص سرقتني

Time منذ سنتين
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باكستاني يروي: إدخرت 7 سنوات لحج بيت الله واللصوص سرقتني

إسلام آباد (صدى):
حلم أمير حمزة، سائق باكستاني، بحج بيت الله الحرام، وفي سبيل ذلك قضى 7 سنوات للادخار ليتمكن من الحج لكن حلمه كاد أن يتلاشى بعد أن سطا أحدهم على مدخراته.

وقال السائق الباكستاني: بين ليلة وضحاها تبدد الحلم بعد أن سُرق المال الذي قضيت سبعة أعوام أدخره للقيام بهذه الرحلة التي أخطط لها منذ عقود لكنها إرادة الله.

وأكمل حمزة قائلًا: إن الله قد من عليه بالحج هذا العام بعد أن قام سكان وأهالي القرية التي يقطن بها بجمع المبلغ الذي تمت سرقته والذي مكنه من القدوم إلى المملكة للحج هذا العام.

وعبّر الحاج الباكستاني عن سعادته بهذه الرحلة الطيبة المباركة، مشيدًا بجهود المملكة لخدمة الحجيج، داعيًا الله لأهل قريته أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتهم.

المملكة
الحج
بيت الله الحرام
إسلام آباد
الرحلة
القرية
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أحدث التعليقات

الدهو
سخيف وسخيف مرررررررره غبي هو واللي معه فظحو حالهم مجتمعين 🤲🤣
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلت نفسا بغير حق وحرمت الطفلة من حنان أمها ويتمتها بموتك وحرقت قلب أهل زوجتك وفضحت نفسك وزوجتك وعائلتك وعائلتها ..! يا رجل إن بعض الظن إثم! وحتى لو كنت متأكد يحرم عليك قتلها البتة، طلقها وارتاح وريح وشوف سبيلك وسبيلها خليها تربي ابنتها ولعلها تتوب ويصلح حالها وتكون عند الله أفضل منك..قبح الله الغضب وسوء التدبير
أبو كنان
مدرب ب 56 مليون ريال على ماذا ؟! لا أعلم لماذا نادي الاتحاد يتعاقد مع لاعبين ومدربين بمبالغ فلكية ومستوياتهم الفنية هزيلة؟! والعجيب أن ذلك يتكرر بكل أسف؟!
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل

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