باكستاني يروي: إدخرت 7 سنوات لحج بيت الله واللصوص سرقتني

إسلام آباد (صدى):
حلم أمير حمزة، سائق باكستاني، بحج بيت الله الحرام، وفي سبيل ذلك قضى 7 سنوات للادخار ليتمكن من الحج لكن حلمه كاد أن يتلاشى بعد أن سطا أحدهم على مدخراته.
وقال السائق الباكستاني: بين ليلة وضحاها تبدد الحلم بعد أن سُرق المال الذي قضيت سبعة أعوام أدخره للقيام بهذه الرحلة التي أخطط لها منذ عقود لكنها إرادة الله.
وأكمل حمزة قائلًا: إن الله قد من عليه بالحج هذا العام بعد أن قام سكان وأهالي القرية التي يقطن بها بجمع المبلغ الذي تمت سرقته والذي مكنه من القدوم إلى المملكة للحج هذا العام.
وعبّر الحاج الباكستاني عن سعادته بهذه الرحلة الطيبة المباركة، مشيدًا بجهود المملكة لخدمة الحجيج، داعيًا الله لأهل قريته أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتهم.