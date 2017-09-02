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كيس شيبسي يصنع المعجزة لطفل أصم

Time منذ سنتين
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Comment 7
كيس شيبسي يصنع المعجزة لطفل أصم

نورة الشهري (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها تمكن طفل أمريكي أصم من السماع مجددًا عندما فتحت والدته كيسا من رقائق البطاطس.

وكان قد تم تشخيص الطفل ليام تشامكن بضعف السمع عندما كان رضيعا، وأبلغ الأطباء والدته أن طفلها البالغ من العمر 14 شهرا في ذلك الوقت لن يتفاعل إلا من خلال حاسة الشم، إلا أن الاختبارات أظهرت في وقت لاحق أنه استعاد سمعه.

وقالت الأم في تصريحات لصحف محلية، إن ليام استيقظ على صوت فتح كيس من رقائق البطاطس، واعتقدت أنه قادر على السمع، وأضافت أنه تغلب على العديد من المشكلات الصحية ليصبح رياضي مثير للإعجاب.

ورغم أن ليام يسمع بشكل طبيعي لكنه لا يزال يعاني من مشكلات بسيطة في أذنيه، ومن المقرر أن يخضع لعمليات جراحية لتتحسن حالته.

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أصم
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أحدث التعليقات

ابو عمار
مرتفعه المحنه عند الحقيره
ابو محمد 😎
كفو يارجال ، انتم اللي ماتقبلون الذل والمذله ، شدوا حيلكم واستمروا ..
د محمد ماجد بخش
ومتى تكون الإلكترونات ممثلة الوحدات المغناطيسية عندما نحول القيمة المقاسة لها لوحدة قياسية مرتبطة بالفراغ المحوري الكارتيزي في الاتجاهات الثمانية الرئيسة والفرعية ولكن العدد ليس إلا مثلا لوحدات فراغ إضافية ممثلة لوحدات تمثيل الكتلة الفراغية المحددة بالدرجة الفراغية المحددة بالثقالة الفراغية الممثلة بعدد الذرات المكافيء لوحدة المركز حول الكتلة في الفراغ المكافيء لوحدة العنصر الممثل الممثلة لوحدة المجموع الممثل للوحدة الثقالية الكلية المغناطيسية
ابو عمار
يستاهل الخرونق
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. اللهم اجلِ الغمة عن الأمه ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .. آمين ..

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