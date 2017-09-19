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بالصور.. أمير الباحة يطلع على جهود إدارة المياه بالمنطقة

Time منذ سنتين
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بالصور.. أمير الباحة يطلع على جهود إدارة المياه بالمنطقة

إبراهيم الزهراني (صدى):
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريرين منفصلين عن السدود في المنطقة، وجهود مياه الباحة في خطة التشغيل لتوفير المياه خلال صيف هذا العام 1438هـ .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس أحمد بن جمعان القرشي، ومساعديه، حيث استعرض القرشي أبرز مشروعات المياه المنفذة والجاري تنفيذها، التي شملت مشروعات الشبكات، والسدود، والآبار، وشبكات الصرف الصحي، كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من مياه السدود لدعم القطاع الزراعي بالمنطقة.

ونوه الأمير حسام بن سعود بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية ودعم واهتمام لمشروعات المياه بالمنطقة, حاثاً منسوبي المياه على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها.

حضر الاستقبال مدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

السدود
أمير الباحة
الآبار
الشبكات
شبكات الصرف الصحي
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أحدث التعليقات

هادي
القفاري ماقلت شي يحتاج الهجوم عليها بعض النساء يشتكون من ازواجهم وكانت تسخر من المشتكية وتقول الحياه تفاهم ومن الضروري تكون مطيعه لزوجها حتى تمشي الحياه هاكذا فهمه منها
هادي
اخبار التافهين مثل رهف وغيرها المفروض مثل صحيفتكم المحترمه لاينقلون ماذا تعمل او تقول
تركي
حادثه ليست غريبه في مصر /تحيا مصر
**""'سهم'""**😊
يالربع خدمات الجوازات تقدم عن طريق ابشر وانت مرتاح في بيتك
زائر
هههههههههه الطحالب والفقراوية يدخلون اسم الهلال عشان يقولون في الاخير وقع بدق خشوم ويسون جو بدل جو الطقطقة عليهم بالاسيوية صعبة قويه

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