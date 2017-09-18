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الأعداد السابقة للصحيفة

⁠⁠⁠⁠⁠الجزيرة تصور سكان قطر بالمجنسين

Time منذ سنتين
Views 4643
⁠⁠⁠⁠⁠الجزيرة تصور سكان قطر بالمجنسين

طلال الضوي (صدى):
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا وسخطا واسعا من عدد من القطريين على قناة الجزيرة، بعد نشرها فيديو يظهر 3 ممثلين يلبسون اللباس القطري، وعليهم ملامح ليست خليجية، متندرين مما آلت إليه الأوضاع في قطر، في عام 2030، وطلبهم البحث عن العمل والرزق في مصر. وذلك في إشارة إلى تجنيس الدوحة لغير القطريين وغير الخليجيين، وسحب جنسية آخرين، في تغير ديمغرافي بالبلاد، نتج عنه وجود أناس لا يهتمون بالوطن قدر ما يهتمون بمعيشتهم.

ووصف متابعون من قطر ما نشرته قناة الجزيرة بالإسفاف، وعدوه انتقاصا من حق القطريين، مؤكدين أن البلاد ستؤول لهذا الحال إذا استمر النظام القطري الحالي على سياساته بسحب جنسيات المواطنين، ومنح الجنسيات لآخرين لا يهتمون بالوطن قدر ما يهتمون بالريال القطري.

وأكد المتابعون أن الخلييجيين لم يتركوا بلادهم وقت المجاعات، وفي وقت المشكلات بشكل عام، ولن يتركونها أبدا.

وكانت قطر قررت سحب الجنسية من شيخ آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم، فيما اجتمع أبناء قبيلة «آل مرة»، ظهر اليوم السبت، في محافظة الأحساء، لتأييد الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، شيخ مشائخ آل مرة، ورفضهم لسحب دولة قطر الجنسية منه، مؤكدين أن «أن الُحكم في قطر إذا استمر على غيه لن يدوم».

 

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أحدث التعليقات

tawaq
صدى لازم تحجر على محررينها يبدو ان كورونا بروسهم وشلون اخر عراقي مصاب والخبر يقول الاعلان عن 70 حالة جديده منخوليا
saly
يقول الى اللقاء 😂😂😂😂 النية يصاب مره ثانية
سالم
يا اخوان وش صاير بالدنيا أعوذ بالله اثنين يدهسون رجال امن واحد يتهجم على رجال الامن
ابو محمد
الله يرحم الحال ..
البرفسور حنس
خبر مهم لكل واحد...ثبتوه على الشريط

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