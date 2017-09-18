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طبيب مصري: " الكانديدا " تبث 75 سماً قاتلاً

Time منذ سنتين
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طبيب مصري: " الكانديدا " تبث 75 سماً قاتلاً

القاهرة (صدى):
أكده الطبيب المصري مجدي بدران، أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، أن بكتريا الكانديدا قاتلة، حيث تنتج 75 مادة سامة تؤدي لوفاة الإنسان على الفور، مشيرا إلي أنها تعد أكثر الكائنات مكراً وقدرة على التكيف، ويوجد 200 نوع منها، وكل نوع منها له سلالات مختلفة تصل إلى 20.

وأضاف الطبيب أنها نوع من الفطريات تشبه الخميرة، وتتواجد بكثرة في أجسامنا، لا سيما في الطبقات السطحية للأغشية المخاطية، وبطانة الفم والمريء، والأمعاء، ولديها القدرة على أن تتحول من شكل لآخر للتعايش مع الظروف البيئية المختلفة مما يزيد من خطورتها.

وأكد أن خلية الكانديدا تنتج أكثر من 75 مادة سامة معروفة تؤدي لتسمم الجسم البشري وهي سموم، تؤدي إلى تلوث الأنسجة، وتضعف الجهاز المناعي، والغدد، والكلى، والمثانة والرئتين والكبد والجهاز العصبي.

مصري
طبيب
قاتل
الكانديدا
سم
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أحدث التعليقات

ع. س. ع
هذا عمل خسيس لو الفاعل رجل كان واجة وجها لوجة اما شغلة يحرق السيارات هذي دنائة وخسة وانا متأكد انة راح يطيح في يدي رجال الأمن بحول الله وقوتة اقسم بالله انهم اشغلونا ذولا الهاملين تفحيط وسرعة وتجول وقت الحظر قلبو حياتنا جحيم حتى داخل بيوتنا بالازعاج وقلة الحياء واتوقع بل أجزم أن من قام بهذا العمل الجبان من هذة النوعية القذرة فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد ومزعج ومخرب.
رحال
الله يهدينا ويهديهم اخي لا تسب أو تعاير احد قد تبتلى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا

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