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" جنرال موتورز " تسحب 2.5 مليون سيارة

Time منذ سنتين
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" جنرال موتورز " تسحب 2.5 مليون سيارة

بكين (صدى):
سحبت شركة جنرال موتورز ومشروعها المشترك في الصين (شنغهاي جنرال موتورز) أكثر من 2.5 مليون سيارة ؛ بسبب عطب في وحدات نفخ الوسائد الهوائية.

وأوضحت الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي بالصين، إن هذه السيارات مزودة بوحدات لنفخ الوسائد الهوائية من إنتاج شركة " تاكاتا " اليابانية التي تواجه مشكلات مشيرةً إلى أنه ابتداء من 29 أكتوبر ستسحب الشركتان 13492 سيارة مستوردة من طرازي ساب وأوبل كما ستبدأ في 29 ديسمبر عملية سحب أكثر من 2.51 مليون سيارة من طرازي شيفورليه وبويك.

وجاءت عملية السحب بعد عملية مماثلة قامت بها في الأسبوع الماضي شركة فولكسفاجن وفرعها المشترك بالصين بسبب مشكلات محتملة في الوسائد الهوائية التي صنعتها شركة تاكاتا والتي نتج عنها وفاة 16 شخصًا وإصابة 180 آخرين على الأقل في جميع أنحاء العالم.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كذب المعممون ولا صدقوا..
ابو محمد
اعدموه وباقي العصابه معه ..
أبوخالد-أبها.
أعتقد .. لو تم نشر صورتها .. لتعرف عليها أناس اخرين .. لايعرفون اسمها المنشور في الإعلام .. يجب نشر صورتها حتى يتسنى معرفتها .
المدفعية الاتفاقيه 🍎🍏
من لأ يجيد السباحه سيغرق في بحارنا 🌴
المدفعية الاتفاقيه 🍎🍏
من لأ يجيد السباحه سيغرق في بحارنا 🌴

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