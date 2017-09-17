نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الناتو: مناورات " زاباد " الروسية تحضير جدي لحرب كبرى

Time منذ سنتين
Views 4778
الناتو: مناورات " زاباد " الروسية تحضير جدي لحرب كبرى

جنيف (صدى):
أعرب مسؤول بحلف شمال الأطلسي " ناتو "، عن قلقه بشأن مناورات " زاباد 2017 " العسكرية واسعة النطاق المشتركة بين روسيا وبيلاروس، إذ من الممكن اعتبارها " تحضيرا جديا لحرب كبرى ".

وأوضح الجنرال بيتر بافل، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، أن الناتو يزيد جهوده لتشكيل تواصل عسكري مع روسيا لتفادي أي " تداعيات غير مقصودة للحوادث المحتملة خلال المناورات ".

ويعقد وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو حاليا مؤتمرهم السنوي في العاصمة الألبانية تيرانا لمناقشة مكافحة الإرهاب والوضع في غرب منطقة البلقان والإستراتيجية الأميركية الجديدة بشأن أفغانستان.

 

روسيا
الناتو
حلف شمال الأطلسي
بيلاروس
زاباد
حرب كبرى
Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وين راح تعليقي هنا🤔 ليش كذا ياصدى!!!
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماقصرت
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
يوسف العسيس
صحيفة صدى تعليقاتي تجاوزت ال ٤٠٠ تعليق واليوم اشوفها 11 تعليق فين راحت الباقي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأمل في الله موجود

أخر الأخبار

استعادة 31 ألف متر لأراضي حكومية في عسير
استعادة 31 ألف متر لأراضي حكومية في عسير
Time منذ 38 دقيقة Views 1395
تطوير بخاخ لعلاج الحالات المبكرة من الفيروس
تطوير بخاخ لعلاج الحالات المبكرة من الفيروس
Time منذ 58 دقيقة Views 412
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1484
«المسند» : موسم الأمطار لم ينته بعد (صورة)
«المسند» : موسم الأمطار لم ينته بعد (صورة)
Time منذ ساعة Views 1787
موعد حسم ملف ملعب جامعة الملك سعود
موعد حسم ملف ملعب جامعة الملك سعود
Time منذ ساعة Views 2103
بالصور.. 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل في الجوف
بالصور.. 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل في الجوف
Time منذ ساعتين Views 1773
بالصور.. الفيروس يصيب أشهر طبيبة عراقية تحمل رتبة عسكرية
بالصور.. الفيروس يصيب أشهر طبيبة عراقية تحمل رتبة عسكرية
Time منذ ساعتين Views 1073
«هيئة النقل» تكشف مواعيد استئناف النقل البري والبحري
«هيئة النقل» تكشف مواعيد استئناف النقل البري والبحري
Time منذ ساعتين Views 2316
«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق
Time منذ 3 ساعات Views 3075
أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة
أمانة نجران تزيل برادات مياه الشرب العشوائية من الشوارع والأماكن العامة
Time منذ 3 ساعات Views 1915