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مرور الباحة يعد خطة مرورية مع بداية العام الدارسي الجديد

Time منذ سنتين
Views 2375
مرور الباحة يعد خطة مرورية مع بداية العام الدارسي الجديد

إبراهيم الزهراني (صدى):
أعدت إدارة مرور منطقة الباحة خطة مرورية لتنفيذها في مدينة الباحة وجميع المحافظات التابعة لها، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد.

وأوضح مدير مرور الباحة العقيد حسين بن أحمد المبارك أن أكثر من عشرة ضباط وما يقارب 200 فرد من منسوبي المرور على مستوى مدينة الباحة ومحافظاتها وما لا يقل عن 120 دورية سيقوم بتنفيذ الخطة المرورية، مفيداً أنه سيكون هناك تمركز على الطرق العامة والاشارات المرورية وأمام المجمعات التعليمية.

وأهاب العقيد المبارك بجميع قائدي المركبات من منسوبي السلك التعليمي والطلاب المؤهلين للقيادة ،وايضا أولياء الأمور بالتقيد بأنظمة المرور والتعاون مع رجال المرور بهدف السلامة المرورية.

الباحة
العام الدراسي الجديد
مرورية
المبارك
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أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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