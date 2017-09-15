بالفيديو.. شباب يعتدون على محل تجاري وحراسه بالعرضيات

سعيد القرني (صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة العرضيات فيديو تم رصده من كاميرات لمحل تجاري يوضح فيه مجموعة من شباب المحافظة يعتدون على أحد المحلات التجارية الكبرى بالمحافظة مما يطلقون عليهم " الدرباوية " ، ويوضح الفيديو قيام الشباب بالاعتداء على المجمع وحراسه في وقت متأخر من الليل.

وعبر العديد من المواطنين بالمحافظة عن تذمرهم الشديد عن ما حدث في المحافظة وأن هذه الفئة تعتبر دخيله على شبابهم، مطالبين برصدهم وردعهم وتطبيق العقاب الشديد عليهم، كما طالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية ووضع نقاط تفتيش وظبط مثل هذه التصرفات لعدم تكررها.