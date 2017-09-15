نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. شباب يعتدون على محل تجاري وحراسه بالعرضيات

Time منذ سنتين
Views 16017
Comment 8
بالفيديو.. شباب يعتدون على محل تجاري وحراسه بالعرضيات

سعيد القرني (صدى):
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة العرضيات فيديو تم رصده من كاميرات لمحل تجاري يوضح فيه مجموعة من شباب المحافظة يعتدون على أحد المحلات التجارية الكبرى بالمحافظة مما يطلقون عليهم " الدرباوية " ، ويوضح الفيديو قيام الشباب بالاعتداء على المجمع وحراسه في وقت متأخر من الليل.

وعبر العديد من المواطنين بالمحافظة عن تذمرهم الشديد عن ما حدث في المحافظة وأن هذه الفئة تعتبر دخيله على شبابهم، مطالبين برصدهم وردعهم وتطبيق العقاب الشديد عليهم، كما طالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية ووضع نقاط تفتيش وظبط مثل هذه التصرفات لعدم تكررها.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

طلعت عبد الشكور
السلام عليكم معالي الوزير معاملة إضافة المساحة في الصك وإصدار الصك الإلكتروني تاخذ من الزمن سنه بكاملها فين التعامل الالكتروني وفين تسريع معاملات المواطنين وانهاء اجراءاتها بكل يسر وسهوله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل آخر المعامله
البرفسور حنس
بحكم اني داهيه مخلص لبلده... عملياً اعتقد ان عزل الاحياء راح يسبب انتشار للفاروس... كيف يا برفسور حنس...؟ لأن الي ساكنين تلك الاحياء كثير منهم سيخرج منها لأحد اقاربه او معارفه..الخ وبذلك ينشر الفاروس معه... الحل بتكثيف توعية سكان الحي بان حيهم بؤره للفيروس وتوزيع المعقمات عليهم وتنبيههم بعد الخروج الا لأقص حاجه...وكذلك تنبيه السكان بالابتعاد عن تلك الاحياء... اذا كنت مخطأ فأتمنى التصحيح وإن كنت مصيب ارجو ثواب الله..
أ ب ت ث ج ح خ
وليش تكبرون الموضوع سته احياء!! ترا هذي الاماكن كلها محيطه بالحرم ونسميها المنطقه المركزيه
الابهاوى
وانت مفروض عليك ما تنزل مثل هذا الخبر
الملل
وفلوس الهلال

أخر الأخبار

مبابي على أعتاب الرحيل
مبابي على أعتاب الرحيل
Time منذ دقيقة Views 1013
الجوازات توضح موقف العمالة المنزلية من تمديد الإقامة
الجوازات توضح موقف العمالة المنزلية من تمديد الإقامة
Time منذ 4 دقائق Views 1094
اصطدام مركبة في عامود إنارة بالطائف
اصطدام مركبة في عامود إنارة بالطائف
Time منذ 9 دقائق Views 1103
أمريكا تقصف جبهة النظام الإيراني بعد فشله في مواجهة الوباء القاتل
أمريكا تقصف جبهة النظام الإيراني بعد فشله في مواجهة الوباء القاتل
Time منذ 11 دقيقة Views 1215
ضبط زوجين يمارسان فعلًا فاضحًا في مترو الأنفاق
ضبط زوجين يمارسان فعلًا فاضحًا في مترو الأنفاق
Time منذ 12 دقيقة Views 444
النمر يحذر من تصرف خاطئ بشأن مخاوف الأدوية الملوثة بكورونا
النمر يحذر من تصرف خاطئ بشأن مخاوف الأدوية الملوثة بكورونا
Time منذ 20 دقيقة Views 1278
الخطوط الحديدية تعلن استمرار تعليق رحلات الركاب
الخطوط الحديدية تعلن استمرار تعليق رحلات الركاب
Time منذ 22 دقيقة Views 1201
صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز والملك فاروق في الجامع الأزهر 
صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز والملك فاروق في الجامع الأزهر 
Time منذ 33 دقيقة Views 1586
اعتراض صاروخ باليستي حوثي فوق سماء نجران
اعتراض صاروخ باليستي حوثي فوق سماء نجران
Time منذ 37 دقيقة Views 1907
بالفيديو.. ممرضة تروي تفاصيل إنقاذها حياة مواطن سقط على الأرض وابتلع لسانه
بالفيديو.. ممرضة تروي تفاصيل إنقاذها حياة مواطن سقط على الأرض وابتلع لسانه
Time منذ 40 دقيقة Views 1445