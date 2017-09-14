⁠⁠⁠⁠⁠المملكة ترد على أكاذيب وزير الشؤون الدينية الباكستاني

نايف السالم (صدى):

نشرت الصحف الباكستانية اليوم الخميس، رد سفير خادم الحرمين الشريفين في باكستان، على الادعاءات الكاذبة لوزير الشؤون الدينية الباكستاني سردار محمد يوسف توجي، بأن المملكة تعمدت تقديم خدمات وترتيبات سيئة لبعثة الحج الباكستانية.

ووصف البيان، الاتهامات التي وجهها الوزير للمملكة، بالكاذبة، ولا أصل لها من الصحة، وغير مبنية على أدلة حقيقية، وشرح حقيقة ما حدث؛ موضحا أن وزارة الشؤون الدينية الباكستانية قامت بنفسها باختيار الشركات التي تعاقدت معها، وأن تفاصيل العقد المبرم نص على عدم إلزام الشركات بتوفير مرافق للحجاج الباكستانيين، وشددت السفارة على أن حكومة المملكة ليس لها أي علاقة بهذا التعاقد.

ولفتت السفارة إلى أن عملية توفير مكان لإقامة الحجاج وطعام وخدمات لهم، هو من واجبات الوزارة والمسؤولين الباكستانيين، وجاء في البيان أن المملكة قررت عدم منح أي تأشيرات عمرة ولا حج لباكستان إلا بعد الحصول على أوراق توضح جميع الترتيبات التي اتخذت لإقامة وخدمة هؤلاء الحجاج أو المعتمرين.