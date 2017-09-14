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الأعداد السابقة للصحيفة

القصة الكاملة لإثيوبية قتلت مواطنة بعد قدومها للمملكة بـ 24 ساعة

Time منذ سنتين
Views 24895
Comment 23
القصة الكاملة لإثيوبية قتلت مواطنة بعد قدومها للمملكة بـ 24 ساعة

عادل الحربي (صدى):
أسدل الستار على واقعة قتل وافدة إثيوبية لمواطنة سعودية، طنعا بالسكين، ونفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصا في الجانية.

البداية كانت في الخامس من مايو عام 2014، عندما لقيت المواطنة " حصة الدوسري " ، 56 عاما-، مصرعها متأثرة بإصابتها بـ33 طعنة بسكين على يد خادمتها في مدينة الرياض.

واستقدمت " حصة " عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية، وبعد أقل من 24 ساعة على قدومها، ارتكبت جريمتها، وسددت 33 طعنة في أماكن متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بجراحها في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض، بعد 25 يوما على الجريمة.

الإثيوبية التي يتخطى عمرها العشرين من العمر، لم يمر 24 ساعة منذ أن تم استلامها من مكتب الاستقدام، وارتكبت الجريمة بعد أن طلبت منها المسنة تشغيل المكيف.

وغافلت العاملة وبادرت بضربها على رأسها، وعند سقوطها بادرتها بطعنها بسكين، واستمرت في طعنها قرابة 33 طعنة، وقبل وفاتها قامت بالاتصال بذويها قبل أن يغمى عليها. وعلى الفور، تم حضور ذويها برفقة رجال الأمن، وقُبض علي العاملة بعد محاولتها الانتحار بإدخال يدها بمكبس الكهرباء.

فيما نقلت حصة للمستشفى، واستقرت فيه إلى أن توفيت متأثرة بجراحها.

ونفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في الجانية بمدينة الرياض في منطقة الرياض، تنفيذا لحكم المحكمة الجزائية.

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أحدث التعليقات

استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ لكن المشكله ان الشعب الخين طرد من بيوت الله اذا ذهب المسلم للمسجد كانه رايح يسرق ايعمل عمل يخل بامن الوطن كيف ندعي وبيوت من يدعي مقفله وحتى صلاة الجمعه حرمنا منها هل هذا من باب التضرع الى الله هل هذا يعتبر مخافه من الله بينماء بعض فروع البنوك والسوبرماركت بمافيه العثيم وبنده ولاسواق الكبيره تعمل طوال النهار هل هذه المحلات والبنوك معصومه من الوباء او بس الوباء محصر على من يدخل بيوت الله يصلى ويدعي ويتظرع الى ربه برفع البلاء وزالة الفتن عناء لكن الشكوي الله وانا الى لله وانا ليه راجعون اللهم رفع عناء البلاء وفتح لنا بيوتك ولاتحرمنا فضلك ورحمتك يارحم الرحمين
🍵عندما يغيب المساء ☕
هههههههههههههههههههههههه ما ودي اقول الله يقويك ويطول بعموك ياكارونا لأن فيه ناس ما لهم ذنب حرام اخرج أشياء ما يعلم بها هذا غربلهم وأخرج برهم من حصا هم
ع. س. ع
احسن خفضوها رواتب فلكية كذب في كذب ويستحسن توزع على من يستفيد منهم المجتمع والوطن وهم قطاع الجيش حامين الحدود رجال الأمن حامين الأمن والأمان وأخيراً منسوبي وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا وهم من يحمينا بعد الله صحياً اما اللاعبين فشف حتى المصطلح لاعبين يعني يلعبون وليس منهم فائدة طبعاً انا لا أخص نادي بعينة ابدأ مع ان لي ميول لأحد الأندية ولكني ارى انة لم يعد منهم فائدة نهائياً ولم ولم يستفيد منهم الوطن والمواطن ولو تلغى جميع الألعاب والأندية على الأقل لمدة سنتين ويوجة دخلها للبلد فهو افظل وأنفع والله ولي التوفيق
سبحان الله
أعوان بشار الله لا يرحمه مثل أعوان الشيطان
ع. س. ع
كويس لابو قريع

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