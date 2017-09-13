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الأعداد السابقة للصحيفة

" الشورى " يطالب تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان

Time منذ سنتين
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" الشورى " يطالب تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان

نايف السالم (صدى):
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصية للإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، مقراً توصية لمنصور الكريديس في هذا الشأن، كما طالب بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " شقها الاجتماعي " ، وحسب مضمون توصية للأعضاء عساف أبوثنين ولطيفة الشعلان وموضي الخلف، فذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، وتأجل حسم توصية للعضو عبدالله الضراب نقلتها لجنة الأسرة والشباب للتقرير الخاص بشق " العمل " من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد طالبت بعدم السماح للعمالة بممارسة المهن الفنية مثل التمديدات الكهربائية والسباكة والميكانيكا والنجارة والحدادة، وغيرها إلا بعد تجاوز الاختبارات المتعلقة بالمهنة من المراكز المعتمدة داخل المملكة.

وصوت المجلس اليوم الأربعاء على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومراجعة خريطة فروع الوزارة والتوزيع العادل لها لتخدم جميع الفئات في مدن ومحافظات المملكة، والتأكيد على قرار الشورى الصادر في جمادى الأول عام 1435 ومطالبته بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوةً بالصناديق التنموية الأخرى حسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما شدد الشورى على معالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية.

إلى ذلك يناقش الشورى اليوم والمسارعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهي توصية للعضو عساف أبوثنين والعضو لطيفة الشعلان، كما يبحث المجلس حث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إجراء مراجعة شاملة لقرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا للعودة عنه للحاجة الماسة إلى خدمات تلك العمالة وفق ضوابط محددة من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام ومراعاة الإنصاف في الأجور، وفق توصية إضافية للعضو أحمد الزيلعي على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ لكن المشكله ان الشعب الخين طرد من بيوت الله اذا ذهب المسلم للمسجد كانه رايح يسرق ايعمل عمل يخل بامن الوطن كيف ندعي وبيوت من يدعي مقفله وحتى صلاة الجمعه حرمنا منها هل هذا من باب التضرع الى الله هل هذا يعتبر مخافه من الله بينماء بعض فروع البنوك والسوبرماركت بمافيه العثيم وبنده ولاسواق الكبيره تعمل طوال النهار هل هذه المحلات والبنوك معصومه من الوباء او بس الوباء محصر على من يدخل بيوت الله يصلى ويدعي ويتظرع الى ربه برفع البلاء وزالة الفتن عناء لكن الشكوي الله وانا الى لله وانا ليه راجعون اللهم رفع عناء البلاء وفتح لنا بيوتك ولاتحرمنا فضلك ورحمتك يارحم الرحمين
🍵عندما يغيب المساء ☕
هههههههههههههههههههههههه ما ودي اقول الله يقويك ويطول بعموك ياكارونا لأن فيه ناس ما لهم ذنب حرام اخرج أشياء ما يعلم بها هذا غربلهم وأخرج برهم من حصا هم
ع. س. ع
احسن خفضوها رواتب فلكية كذب في كذب ويستحسن توزع على من يستفيد منهم المجتمع والوطن وهم قطاع الجيش حامين الحدود رجال الأمن حامين الأمن والأمان وأخيراً منسوبي وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا وهم من يحمينا بعد الله صحياً اما اللاعبين فشف حتى المصطلح لاعبين يعني يلعبون وليس منهم فائدة طبعاً انا لا أخص نادي بعينة ابدأ مع ان لي ميول لأحد الأندية ولكني ارى انة لم يعد منهم فائدة نهائياً ولم ولم يستفيد منهم الوطن والمواطن ولو تلغى جميع الألعاب والأندية على الأقل لمدة سنتين ويوجة دخلها للبلد فهو افظل وأنفع والله ولي التوفيق
سبحان الله
أعوان بشار الله لا يرحمه مثل أعوان الشيطان
ع. س. ع
كويس لابو قريع

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