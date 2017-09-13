بالصور.. القبض على 833 شخصا من دافعي العربات والباعة في مكة

حسين العلي (صدى):

ألقت الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة، القبض على 833 شخصا من دافعي العربات، والباعة الجائلين من جنسيات مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي، عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقه مكة المكرمة المشاركة في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية، من القبض على 833 شخص من دافعي العربات والباعة الجائلين من جنسيات مختلفة.

ومن جانبة شكر مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة حامد محمد القرشي المشاركين في الحملات بقيادة رئيس دوريات الحرم عبدالله عايض الدهاس، والأفراد علي جهودهم المبذولة في الميدان وحثهم علي بذل المزيد في حفظ أمن وآمان هذه البلاد.