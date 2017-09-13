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الأعداد السابقة للصحيفة

⁠⁠⁠⁠⁠دمج 4 مدارس ابتدائي في مبنى كلية المعلمين سابقًا بمكة

Time منذ سنتين
Views 2889
⁠⁠⁠⁠⁠دمج 4 مدارس ابتدائي في مبنى كلية المعلمين سابقًا بمكة

نايف السالم (صدى):
أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة دمج أربع مدارس في المرحلة الابتدائية وضمها لمدرسة صلاح الدين، وجاء ذلك بناءً على محضر الاجتماع مع مساعد المدير العام للشؤون المدرسية ومدير مكتب التعليم بوسط مكة وقادات المدارس، بشأن نقل مدرسة صلاح الدين إلى موقعها الجديد بمبنى كلية المعلمين سابقًا والواقعة بحي العزيزية.

ووفقا للخطاب أن الدمج تم بناء على ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة أقر دمج أربع مدارس في المرحلة الابتدائية وهي مزدلفة وسراقة بن مالك وجابر بن حيّان تحت قيادة مدرسة صلاح الدين وتتولى قادة المدارس ترحيل الطلاب في برنامج نور على أن يشمل بياناتهم ونتائجهم وحذف الفصول الدراسية.

كما يتم إبلاغ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بموعد ومكان الدراسة ابتداءً من ١٤٣٨/١٢/٢٦ بموجب خطاب رسمي ويتولى قائد مدرسة صلاح الدين تجهيز الفصول الدراسية لاستيعاب الطلاب وفق الميزانية المعتمدة والتنسيق بين المدارس لتسليم العهدة.

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أحدث التعليقات

كاشف قافط
قال فشل فشل ذريعا هههههه . مقياس الفشل عندك مضروب . أكيد فريقك من ضحايا سامي السامي عن كل الأسامي
ابو عمار
طيب .. على فكره انت فنانه في ايش ؟
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
البرفسور احمد
مصيده الفار كومار🤣🤣

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