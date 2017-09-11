الجوازات: منح الإقامة النظامية لليمنيين حاملي هوية زائر

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات البدء في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في منح الإقامة النظامية حسب التعليمات المنظمة لذلك اعتباراً من تاريخ 1438/12/25 هـ.

وأوضحت أنه يأتي وفق الضوابط التالية:

أن يحمل المستفيد جواز سفر يمني وهوية زائر سارية المفعول، واستكمال إجراءات خدمة (إشعار أهلية عمل ) للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل ( الأفراد، المؤسسات، الشركات ) وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما يمكن للأفراد الدخول على نظام مساند للحصول على الخدمة بضوابطها، وتقرير طبي آلي من المستشفيات والمراكز الطبية، وتأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات، وسداد رسوم الاستقدام، وسداد رسوم إصدار هوية مقيم.

وبيّنت الجوازات أن الفئات غير المستفيدة من الأمر السامي الكريم هم : التابعون لحاملي هوية زائر، من كان دخوله للمملكة بطريقة نظامية وحصل على هوية زائر. ودعت المديرية العامة للجوازات جميع أصحاب العمل من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلى الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ( أبشر ومقيم ) لإصدار هوية مقيم وطلب طباعتها وتوصيلها عن طريق البريد السعودي ( خدمة واصل )، مؤكدةً بأنه لن يتم استقبال طلبات إصدار هوية مقيم أو طباعتها بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات مشيرة إلى أنه للرد على جميع الاستفسارات والتواصل مع المستفيدين خصصت البريد الإلكتروني : 992gdp.gov.sa، وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي : Twitter: AljawazatKSA، Facebook: /AljawazatKSA

ويأتي هذا الإعلان إنفاذاً للأمر السامي الكريم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد استثناءً من نظام الإقامة مع وضع الضوابط التنفيذية لتحويل بطاقة زائر إلى إقامة عمل، وامتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.