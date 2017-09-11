" محافظ غامد الزناد " يجتمع بلجان فعاليات مهرجان الربيع

محمد بن شقيه (صدى):

عقد محافظ غامد الزناد بمنطقة الباحة الاستاذ محمد بن سالم البقيصي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اجتماعاً برؤوساء المراكز ومدراء الإدارات الحكوميه والأهلية وشيخ قبيلة غامد الزناد والمركز الإعلامي بالمحافظة وذلك امتدادا واستكمالاً لما تم مناقشته خلال الاجتماعات السابقه التي عقدت لوضع الخطط اللازمة وتشكيل اللجان التي سوف تولى القيام بتنسيق وتنفيذ برامج وفعاليات مهرجان الربيع بمحافظة غامد الزناد ومن خلال ذلك تم تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية ولازالت الاجتماعات مستمرة لمناقشة مايستجد من أفكار ورؤى تسهم في ظهور المهرجان ومايصاحبه من فعاليات وبرامج بالمظهر المشرف .

وفي نهاية الاجتماع حث المحافظ جميع اللجان على بذل قصارى الجهد وتقديم المزيد من الرؤى والأفكار ليتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة .