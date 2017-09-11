نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

" محافظ غامد الزناد " يجتمع بلجان فعاليات مهرجان الربيع

Time منذ سنتين
Views 2536
Comment 1
" محافظ غامد الزناد " يجتمع بلجان فعاليات مهرجان الربيع

محمد بن شقيه (صدى):
عقد محافظ غامد الزناد بمنطقة الباحة الاستاذ محمد بن سالم البقيصي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اجتماعاً برؤوساء المراكز ومدراء الإدارات الحكوميه والأهلية وشيخ قبيلة غامد الزناد والمركز الإعلامي بالمحافظة وذلك امتدادا واستكمالاً لما تم مناقشته خلال الاجتماعات السابقه التي عقدت لوضع الخطط اللازمة وتشكيل اللجان التي سوف تولى القيام بتنسيق وتنفيذ برامج وفعاليات مهرجان الربيع بمحافظة غامد الزناد ومن خلال ذلك تم تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية ولازالت الاجتماعات مستمرة لمناقشة مايستجد من أفكار ورؤى تسهم في ظهور المهرجان ومايصاحبه من فعاليات وبرامج بالمظهر المشرف .

وفي نهاية الاجتماع حث المحافظ جميع اللجان على بذل قصارى الجهد وتقديم المزيد من الرؤى والأفكار ليتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
هؤلاء ومن يكفلهم ويتستر عليهم في ظل نلك الظروف مفسدون في الأرض ... وحقهم حد الحرابة
ابو محمد
الله يستر علينا وعلى الاجواد في كل مكان .. آمين ...
ابو محمد
الله يكون باالعون ويحمينا ويحميكم وكافة اخواننا المسلمين الموحدين ، من داء وبين .. آمين ..
زائر
هؤلاء هم أبناء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات .... فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك ؟؟؟؟؟؟
زائر
هؤلاء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك

أخر الأخبار

تصادم مركبتين وإصابة شخص على طريق الملك خالد في جدة
تصادم مركبتين وإصابة شخص على طريق الملك خالد في جدة
Time منذ 5 دقائق Views 1150
سقوط أمطار وأتربة مثارة على الشرقية
سقوط أمطار وأتربة مثارة على الشرقية
Time منذ 7 دقائق Views 1162
بالفيديو.. مواطنون يعلنون إقامة حفلات الزواج نهارا
بالفيديو.. مواطنون يعلنون إقامة حفلات الزواج نهارا
Time منذ 7 دقائق Views 1239
إطلاق مبادرة نسائية لتوزيع المعقمات على أجهزة الصراف الآلي بالخفجي
إطلاق مبادرة نسائية لتوزيع المعقمات على أجهزة الصراف الآلي بالخفجي
Time منذ 9 دقائق Views 1179
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة
Time منذ 10 دقائق Views 1158
بالفيديو.. عاصفة رملية وانعدام الرؤية في القيصومة
بالفيديو.. عاصفة رملية وانعدام الرؤية في القيصومة
Time منذ 12 دقيقة Views 1180
«حميدتي» يكشف أسرار خطيرة حول المجزرة الوحشية بمبنى القياة العامة
«حميدتي» يكشف أسرار خطيرة حول المجزرة الوحشية بمبنى القياة العامة
Time منذ 35 دقيقة Views 2151
"البيئة" تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر "زراعي"
"البيئة" تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر "زراعي"
Time منذ 37 دقيقة Views 1155
بالصور.. ضبط 38 طن مواد غذائية فاسدة في مكة
بالصور.. ضبط 38 طن مواد غذائية فاسدة في مكة
Time منذ 38 دقيقة Views 1410
«الأحوال المدنية» : لا تجميد لحسابات البنوك بسبب انتهاء بطاقة الهوية
«الأحوال المدنية» : لا تجميد لحسابات البنوك بسبب انتهاء بطاقة الهوية
Time منذ 41 دقيقة Views 1579