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سيدة تعود للحياة قبل انطلاق مراسم دفنها

Time منذ سنتين
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سيدة تعود للحياة قبل انطلاق مراسم دفنها

نيودلهي (صدى):
عادت سيدة هندية إلى الحياة مرة أخرى في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق مراسم دفنها.

وكانت السيدة البالغة من العمر 40 عاماً، وتعرف باسم راثمان، تعاني من فشل في العديد من أجهزة الجسم، نتيجة إصابتها بحالة حادة من اليرقان، واختارت عائلتها، أن تعود بها من إلى المنزل، لتمضي آخر أيام حياتها، بعد أن بقيت في مستشفى بمدينة مادوراي شمالي الهند لمدة شهرين.

وفي طريق العودة من المستشفى، ظن أقرباء راثمان أنها فارقت الحياة، قبل الوصول بها إلى المنزل، مما دفعهم إلى التحول بها إلى مشرحة في إدوكي بولاية كيرالا، حيث وضعها العاملون في المشرحة داخل ثلاجة للتبريد، وفقاً لإحدى الصحف المحلية.

وغادر أقرباء راثمان بعد وضع جثتها في الثلاجة، وعاد بعضهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، قبل البدء بمراسم الدفن، لكنهم فوجئوا بأنها كانت تتنفس وتتحرك، وسارعوا إلى طلب الشرطة، بدلاً من الاستعانة بالمساعدة الطبية.

ومن غير المعروف لماذا استنجد أقرباء راثمان بالشرطة، لكن رجال الشرطة هرعوا بالمرأة إلى أقرب مستشفى، وأظهرت التحقيقات أنها وضعت في المشرحة، دون تأكيد أي طبيب لوفاتها.

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QLQ
... الوجه الاخر للاخونجية التركية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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