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التعليم يعد جدولا للتسجيل في برنامج نور

Time منذ سنتين
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التعليم يعد جدولا للتسجيل في برنامج نور

نايف السالم (صدى):
أعدت الإدارة العامة للاختبارات والقبول (بنين, بنات) جدولاً زمنياً ينظم فترات التسجيل الإلكتروني في برنامج نور، لتنظيم عمليات قبول الطلاب المستجدين، وعدم بقاء أي طالب منعته الظروف من التسجيل في الوقت المحدد.

وقد تضمن دليل القبول الموحد بين البنين والبنات بنداً يؤكد على تشكيل لجان القبول والتوزيع مع بدء كل عام دراسي لحل مشكلات من تعثر قبولهم لأي سبب كان.

وتقوم إدارات وأقسام الاختبارات والقبول في إدارات التعليم بتشكيل هذه اللجان بالتعاون مع إدارات الإشراف التربوي وأقسام التقنية والإدارات ذات العلاقة، مما سيكون له الأثر الحسن في حل هذه المشكلات.

وبيّن مساعد مدير عام الاختبارات والقبول للبنين خالد الخلف أن لجان القبول والتوزيع التي تشرف عليها إدارات وأقسام الاختبارات في إدرات التعليم هي لجان تختص بمعالجة أوضاع الطلاب الذين تعثر قبولهم (لأسباب تقنية أو قانونية أو اجتماعية أو أي سبب آخر) ، أثناء فترات التسجيل المعلنة، والمجدولة، وهدفها هو منح الفرصة مجدداً لمن فاتته فرص التسجيل المعلنة قبل انطلاق العام الدراسي.

من جهتها ذكرت مساعد مدير عام الاختبارات والقبول للبنات شريفة الجندل أن هذه اللجان تبدأ أعمالها من بداية العام الدراسي (مع عودة المعلمين والمعلمات) ويستمر عملها طوال العام، حيث يتجه ولي الأمر لأقرب لجنة في حيه السكني بعد الإعلان عنها.

وأضافت أن الإجراءات التي ستتم للمتقدمين لها هي مراجعة أوراقهم الرسمية ومدى تطابق الشروط عليها، لتحويلهم لأقرب مدرسة من سكنهم حسب توفر الشواغر، أو توجيههم لأقرب مكان خارج الحي في حال تم قبولهم.

يشار إلى أن لجان القبول والتوزيع تعمل طوال العام لحل أي مشكلة طارئة في القبول والنقل والتوزيع.

مدرسة
برنامج نور
وزارة التعليم
الادارة العامة
الاختبارت
التسجيل الالكتروني
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلها مصايب ما شفنا فوائد ..
ابو محمد 😎
كلها مصايب ما شفنا فوائد ..
فهد القحطاني
عادي جدا .. لا فيه شئ حرام .. ولا مخالفة لنظام التجول .. ولا نزلوا من سياراتهم وتجمعوا .. ولا أي مشاكل ولا صخب .. جالسين بسياراتهم وصيام والأكيد إن الأغلبيه يتلون القرآن ويدعون ربهم .. وربي يبارك لصاحب المحل .. ما شاء الله تبارك الله .
ابو محمد 😎
بهلواني ويتبهلل .. .. لولا ان الاسلاك معزوله كان عرف البهلله والسبهلله زين ..
خبير زمانه
نعم تبذير واسراف بس فيه ناس مستفيدة من هذا التبذير يجدون حجة لامر الصرف.... هذا من ابواب الفساد المالي

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