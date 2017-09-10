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وزير الدفاع الكويتي يأمر بنقل وتأمين المرضى من فلوريدا الأمريكية

Time منذ سنتين
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وزير الدفاع الكويتي يأمر بنقل وتأمين المرضى من فلوريدا الأمريكية

خالد الظفيري (صدى):
أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم الأحد، تعليماته بإتخاذ كل مايلزم لنقل وتأمين مرضى العلاج بالخارج من وزارتي الدفاع والداخلية من ولاية (فلوريدا) بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مناطق آمنه وتقديم التسهيلات كافة لهم للمحافظة على سلامتهم.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم ان القرار جاء بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح مؤكدة حرصه الدائم على متابعة أوضاع منتسبي الجيش الكويتي داخل الكويت وخارجها وتقديم جميع سبل الدعم لهم وتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأوضحت ان المكتب العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن قام بمشاركة فريق الطوارئ التابع لسفارة دولة الكويت في تقديم المساعدات والمساهمات لنقل المواطنين لمناطق آمنه إلى حين انتهاء الأزمة.

وأكدت حرص الوزارة على تقديم المساعدة بالتنسيق مع المكتب الثقافي بشأن اخلاء الطلبة والسائحين الكويتين المتواجدين في المناطق الخطرة عبر تواصلهم على أرقام فريق الطوارئ للمكتب العسكري المتواجد حاليا في أتلانتا جورجيا .

فلوريدا الأمريكية
وزير الدفاع الكويتي
بنقل
وتأمين المرضى
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د محمد ماجد بخش
أعتقد وأكاد أجزم من دراستي لتأريخ العلوم على مدى 160 عاما أن أفضل تصنيف صحيح وأساليب للعناصر هو ليس اضطراد تمثيل درجات الارتباط العليا العناصر بل بل بل ويكفي من بل هذه أنها قد تؤدي إلى بلبلة : سر خطير جدا هو : الهرمية وحتمية تأثير الفراغ حتى على درجات الارتباط ( الفراغ بأنواعه كما قد نراه!!) لاحظوا أن بناء درجات الارتباط هي أثر وتأثير بمعنى أنها مركزية ومحورية!! يعني توافقية تنبع من المركز وتوافقية تتبع لعناصر المحور!! 3 عوامل بقي عامل مهم لم أذكره يتمثل في الشمولية( وحدة ثبات كتلة المجموع )
د محمد ماجد بخش
ذكرياتي ولقاءاتي مع الإذاعة والتلفزيون وبعض ترشيحاتي الدولية وحكايات من خلف الزجاج كثيرة لا تزال تشكل عندي دافعا نحو الأفضل
د محمد ماجد بخش
تعرضت السرقات العلمية 4 مرات أحدها في مؤتمر فانكوفر بكندا 1994 وأولها في عام 1406 أعذروني على عدم توحيد التواريخ والثالث 1996 والرابع عام 2000 وان تتزعزع ثقتي أنني سآتي بالأفضل وفعلا تحديت من سيسرقني هذه المرة ان يستطيع حمل السرقات. الثقيلة جدا.
احمد
اهم صفات تدل على انوثة المراة صوتها وخصوصا عند الغضب حيث تظهر على حقيقتها ولاتستطيع تمثيل الانوثة الا اذا كانت ذات انوثة حقيقة فيكون صوتها ناعم وهي باشد حالات الغضب اما المسترجلة فتنفجر ويصير صوتها كانها رجل خشن وكذلك بالمشي الانثى الحقيقة مشيها يكون كأنها خائفة ومستحية اما المسترجلة تمشي كانها رجال ولا عليها
البرفسور احمد
بورعي... أوسطه بالبيت...قعره بالشارع

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