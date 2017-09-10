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خبير مناخي يتوقع قدوم شتاء مبكر وقارس على المملكة

Time منذ سنتين
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خبير مناخي يتوقع قدوم شتاء مبكر وقارس على المملكة

عادل الحربي (صدى):
كشف المختص في شؤون الطقس والمناخ زياد الجهني، عن توقعه انخفاض معدلات درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين لتصل إلى أقل من 30 درجة مئوية نهارا وتنخفض إلى 20 درجة ليلا.

وأكد الجهني أن فرص سقوط الأمطار تتزايد خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب دخول فصل الخريف، موضحا أن الأمطار ستبدأ في شمال المملكة وشمال غربها وتتعمق بعد ذلك حتى تصل للمناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف ستكون في 23 سبتمبر الجاري، وسيلاحظ خلال تلك الفترة انخفاض واضح في درجات الحرارة من مستوياتها العالية فوق الأربعين إلى مستويات أكثر اعتدالاً تقترب من العشرين.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى قدوم شتاء مبكر وقارس، مستبعداً أن تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة موجات حر جديدة؛ كون المنطقة ستشهد رياحاً باردة حتى فصل الخريف، وهو ما ينعكس على انخفاض معدلات الحرارة.

درجات الحرارة
زياد الجهني
خبير مناخي
شؤون الطقس
شتاء
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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
وين إخواني وأخواتي المعلقين علامهم غايبين من يومين.؟؟.
. راعــي الـددســـن .
ماخذ دورها الخسيس ويهاوشها .
. راعــي الـددســـن .
عفواً تصيح ـ يا دكتورخالد .
. راعــي الـددســـن .
طــيب . شكــراً على المعلومه جزاك الله خــير . . وين إخواني وأخواتي المعلقين علامهم غايبين من يومين.؟؟.
abdul
صلاة الكسوف. تري كل ركعة بطول البقرة وآل عمران ، وكل ركوع بطول البقرة وآل عمران. ولا تنس ان الركعتين بها اربع ركوعات علي ارجح الاقوال. فيا اخا الددسن، اما انهم لا يزالون في الصلاة، او لسّاتهم نامين من عناء الوقوف والركوع، وتحياتي.

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