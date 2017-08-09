نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

إزالة مخطط مخالف بمنطقة الحسينية في مكة

Time منذ سنتين
Views 2109
إزالة مخطط مخالف بمنطقة الحسينية في مكة

حسين العلي  (صدى):
أزالت بلدية الشوقية الفرعيه بمكة المكرمه أمس ، عدد من التعديات بمنطقة الحسينية شملت احواش ومبان متعدية على أراض حكومية وبمساحات كبيرة .

وأوضح المهندس اكرم الحربي مدير الادارة الفنية ببلدية الشوقية ، وقال أن الحملة شملت عدة مواقع وتمت بمساندة فرقة من شرطة البلديات بقيادة الرائد عبدالله رمزي الحربي والبحث الجنائي ومشرف الازالات فهد الحازمي وعدد من المراقبين .

وقال ان جميع ما تم ازالته أقيم بطرق غير نظامية من قبل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن مخطط كامل بمنطقة الحسينية يضم حوالي تسعين حوش ومباني وبتر .

وشدد على أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات ، وبمتابعة رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لهذا الغرض، وهي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
فواز
احسن والله المسلسل فاشل بالحيل
مفارق أحبابه
حفظك الله يا بلادنا الغالية من شرور الأعداء . اللهم سلط على هؤلاء الحوثيين غضبك وسخطك وأبتليهم بالكورونا و اشغلهم في انفسهم ولا تبقي منهم باقية. انك الولي والقادر على ذلك. ألف تحية الى ايطال الدفاع الجوي و المرابطون في الحد الجنوبي.
الخيال
انا سعودي عاطل شغلوني دخلين رمضان وملفي مصاريف مواطن ماحصلت وظيفه والأجانب يتشرطو واحنا عاطلين
عبد الماجد
الحوثي اذنابه واعوانه في صنعاء وفي كل مكان ملمسهم ناعم كالثعابين ياكلون من خير السعودية وترعرعو من خيرها خستهم ودنائتهم وخيانتهم ونكران الجميل عندهم ليس لها حدود مهما بذلت الغالي والنفيس لهم

أخر الأخبار

ماجد عبدالله : عبدالرزاق حمدلله لاعب " مغرور "
ماجد عبدالله : عبدالرزاق حمدلله لاعب " مغرور "
Time منذ 8 دقائق Views 175
طارق النوفل : الاتحاد يملك مقومات أن يعيد امجاده
طارق النوفل : الاتحاد يملك مقومات أن يعيد امجاده
Time منذ 9 دقائق Views 120
أحمد جميل : أحمد بهجة كان عنيد ولكن يحب اللاعبين
أحمد جميل : أحمد بهجة كان عنيد ولكن يحب اللاعبين
Time منذ 11 دقيقة Views 141
الداخلية: تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الرحلات الجوية
الداخلية: تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الرحلات الجوية
Time منذ 20 دقيقة Views 2403
بال‏‏فيديو.. تصرف تلقائي من رجل أمن سمع النشيد الوطني من داخل أحد المنازل
بال‏‏فيديو.. تصرف تلقائي من رجل أمن سمع النشيد الوطني من داخل أحد المنازل
Time منذ 27 دقيقة Views 3121
اعتراض صاروخ أطلقته المليشيا الحوثية على جازان
اعتراض صاروخ أطلقته المليشيا الحوثية على جازان
Time منذ 36 دقيقة Views 2816
شاهد.. اعتراض صاروخين في سماء الرياض
شاهد.. اعتراض صاروخين في سماء الرياض
Time منذ 40 دقيقة Views 4350
ترقب لاستئناف مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال
ترقب لاستئناف مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال
Time منذ 44 دقيقة Views 1609
"الأرصاد" تنبه: هبوب أتربة مثارة وتدني في الرؤية الأفقية على مناطق بالرياض 
"الأرصاد" تنبه: هبوب أتربة مثارة وتدني في الرؤية الأفقية على مناطق بالرياض 
Time منذ ساعة Views 1607
حريق داخل شقة في العاصمة المقدسة وإصابة شخصين
حريق داخل شقة في العاصمة المقدسة وإصابة شخصين
Time منذ ساعة Views 1719