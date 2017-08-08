بالصور.. جنرال موتورز تطرح سيارة كهربائية صغيرة الحجم في الصين

ويصل طول قاعدة عجلات السيارة " باوجون إي 100 " ذات المقعدين إلى 63 بوصة فقط (160 سنتيمترا)، أي أقل بنحو 10 بوصات عن سيارة "سمارت فورتو" التي تنتجها " دايملر " والمعروفة بثمنها الباهظ مقارنة بمركبة " جنرال موتورز " الجديدة.
وتم تزويد السيارة " إي 100 " بمحرك كهربائي بقدرة 39 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 62 ميلًا (100 كيلومتر) في الساعة، وتكفي بطاريتها -حال شحنها كاملة- للسير نحو 96 ميلًا متواصلة.
وتحتوي السيارة أيضًا على بعض وسائل الراحة، مثل نظام الترفيه المزود بشاشة 7 بوصات وخدمة " واي فاي " مدمج، إلى جانب أجهزة استشعار لتحديد موضع وقوف السيارة، علاوة على نظام تحذير من قرب المشاة.
وعلامة " باوجون " هي نتاج مشروع " سايك- جي إم- ولينغ " المشترك الذي تعد " جنرال موتورز " جزءًا منه، وتصنف " باوجون " كثامن أكبر علامة سيارات في الصين وفقًا لـ " إم إم سي أوتوموتيف " .