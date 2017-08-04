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أول ظهور للأمير الوليد بن طلال مع هشام طلعت مصطفى بشرم الشيخ

Time منذ سنتين
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Comment 9
أول ظهور للأمير الوليد بن طلال مع هشام طلعت مصطفى بشرم الشيخ

القاهرة (صدى):
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرت عبر صفحة سوهو سكوير شرم الشيخ على " تويتر " تجمع رجلى الأعمال الوليد بن طلال و هشام طلعت مصطفى على أحد الكافيهات بمدينة شرم الشيخ عاصمة السياحة فى البحر الأحمر.

وكان خبراء توقعوا أن عودة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى سيساهم فى إحداث تأثير إيجابى على السوق العقارى وقطاع العقارات بالكامل، نتيجة لخبرته الكبيرة فى هذا المجال، ومشروعاته الكبرى التى ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة وتنمية عمرانية متكاملة.

ويقول خبراء إن مشروعات طلعت مصطفى فى القطاع العقارى وأبرزها مدينتى والرحاب تؤكد أن رجل الأعمال لديه رؤية قوية واضحة، حيث استطاع أن يخلق من صحراء جرداء مدينة وتجمع سكنى خيالى.

فيما أفاد خبراء إلى أن ظهور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مع الوليد بن طلال يشير إلى احتمالات تدشين مشروعات عقارية مشتركة فى المستقبل القريب.

 

الوليد بن طلال
شرم الشيخ
هشام طلعت مصطفى
Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتم؟ خسرتوا الدنيا والاخرى حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج
لا غالب الا الله
لا غالب الا الله ( الحاجة ام الاختراع) ههههه اللي كتب العنوان تحفه
لا غالب الا الله
لا غالب الا الله

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