قبل إعطائها لطفلك..تعرفي على فوائد وأضرار الشيكولاتة

فوائد الشوكولا
- يحتوي الشوكولا على مركبات الفلافونويد وعناصر غذائية هامة كالنحاس، الحديد، الزنك، والبوتاسيوم، فجميعها عناصر تساهم في حماية القلب.
- إن تناول الشوكولا يساهم بانخفاض ضغط الدم، كما يشير الباحثون بأنها علامة جيدة على انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب خاصةً عند الأطفال.
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- يعمل على تحسين القدرات العقلية، فهو يزيد من سرعة تدفق الدم إلى الدماغ. فكلما تحسّنت القدرات العقلية كلما انخفض خطر الإصابة بالزهايمر.
- إن تناول الشوكولا يزيد من قدرة الجلد على تحمّل الأشعة ما فوق البنفسجية الضارة.
- تبيّن من خلال الأبحاث الطبية بأن الشوكولا يعمل على تحسين الحالة المزاجية إذ يبعث السعادة في النفس.
- يلعب دوراً مهماً في تقليل مستوى الكولسترول الضار في الدم.
- أكدّت الدراسات بأن ارتباط تناول الحليب بالشوكولا يساعد على خفض مخاطر السمنة عند الأطفال.
أضرار الشوكولا
- يؤذي الجهاز الهضمي عند الأطفال، إذ إنه من المواد الصلبة التي يصعب على الطفل هضمها.
- يحتوي على سكريات التي تسبب بتراكم الأحماض على الأسنان مما يؤدي إلى تسّوس الأسنان.
- إن الإسراف بتناول الشوكولا قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة.
- يؤدي إلى الإصابة بالسكرّي النوع الثاني إذ يؤثر على معدّل الأنسولين في الجسم.
- يؤدي الإسراف بتناول الشوكولا إلى الإدمان.
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- يمكن لتناوله بكثرة أن يؤدي إلى ظهور مشاكل في النوم بسبب مقدار الكافيين الموجود في الشوكولا.
- يؤدي إلى كثرة التبّول إذ يحتوي على الكافيين الذي يتميّز بخصائصه المضرّة للبول.