نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

قبل إعطائها لطفلك..تعرفي على فوائد وأضرار الشيكولاتة

Time منذ سنتين
Views 3119
Comment 50
قبل إعطائها لطفلك..تعرفي على فوائد وأضرار الشيكولاتة

نورة الشهري (صدى):
إن الشوكولاته من الأطعمة الأحب إلى قلب الجميع وخاصة الأطفال، ولكن هناك الكثير من الأمهات اللواتي يمنعن أولادهن من تناول الشوكولا ظنّاً منهن بأنه مضرّ لصحتهم. وأظهرت دراسات عدّة بأن الشوكولا لديه فوائد صحيّة متعدّدة ومن بينها محاربة الاكتئاب، ومقاومة الخلايا السرطانية الخبيثة. ولا شكّ بأن الاسراف بتناوله يضرّ بصحة الأطفال. لذا سنقدم لكِ فوائد وأضرار الشوكولا على طفلك من خلال هذا الموضوع.

فوائد الشوكولا

- يحتوي الشوكولا على مركبات الفلافونويد وعناصر غذائية هامة كالنحاس، الحديد، الزنك، والبوتاسيوم، فجميعها عناصر تساهم في حماية القلب.

- إن تناول الشوكولا يساهم بانخفاض ضغط الدم، كما يشير الباحثون بأنها علامة جيدة على انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب خاصةً عند الأطفال.

انتبهي الى هذه الاخطاء الشائعة في تغذية طفلك!

- يعمل على تحسين القدرات العقلية، فهو يزيد من سرعة تدفق الدم إلى الدماغ. فكلما تحسّنت القدرات العقلية كلما انخفض خطر الإصابة بالزهايمر.

- إن تناول الشوكولا يزيد من قدرة الجلد على تحمّل الأشعة ما فوق البنفسجية الضارة.

- تبيّن من خلال الأبحاث الطبية بأن الشوكولا يعمل على تحسين الحالة المزاجية إذ يبعث السعادة في النفس.

- يلعب دوراً مهماً في تقليل مستوى الكولسترول الضار في الدم.

- أكدّت الدراسات بأن ارتباط تناول الحليب بالشوكولا يساعد على خفض مخاطر السمنة عند الأطفال.

أضرار الشوكولا

- يؤذي الجهاز الهضمي عند الأطفال، إذ إنه من المواد الصلبة التي يصعب على الطفل هضمها.

- يحتوي على سكريات التي تسبب بتراكم الأحماض على الأسنان مما يؤدي إلى تسّوس الأسنان.

- إن الإسراف بتناول الشوكولا قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة.

- يؤدي إلى الإصابة بالسكرّي النوع الثاني إذ يؤثر على معدّل الأنسولين في الجسم.

- يؤدي الإسراف بتناول الشوكولا إلى الإدمان.

أبعدي طفلك عن الحلويات بهذه البدائل!

- يمكن لتناوله بكثرة أن يؤدي إلى ظهور مشاكل في النوم بسبب مقدار الكافيين الموجود في الشوكولا.

- يؤدي إلى كثرة التبّول إذ يحتوي على الكافيين الذي يتميّز بخصائصه المضرّة للبول.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويجعله من أهل الفردوس الأعلى
البرفسور حنس
المقابر بمصر منكر ..كلها مباني واضرحه حرمها المصطفى
بلبل البحر
جزاك الله خيرا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يستر على عباده
السهم
اللهم لك الحمد لله على النعمة والأمن والامان

أخر الأخبار

حديث ريم عبدالله عن الحجر المنزلي
حديث ريم عبدالله عن الحجر المنزلي
Time منذ دقيقتين Views 166
من فتاة سمينة لملكة جمال مصر
من فتاة سمينة لملكة جمال مصر
Time منذ 3 دقائق Views 191
فنان مصري يفتح مقابر عائلته للأطباء المتوفين جراء الفيروس
فنان مصري يفتح مقابر عائلته للأطباء المتوفين جراء الفيروس
Time منذ 9 دقائق Views 1002
عبدالعزيز الهشبول : الهلال لايقارن بأي نادي سعودي
عبدالعزيز الهشبول : الهلال لايقارن بأي نادي سعودي
Time منذ 28 دقيقة Views 203
علي الغامدي : الاندية السعودية لن تحقق البطولة الاسيوية
علي الغامدي : الاندية السعودية لن تحقق البطولة الاسيوية
Time منذ 32 دقيقة Views 174
فهد الروقي : لاعب بمواصفات برود ماجد عبدالله المدربين الآن لن يلعبونه
فهد الروقي : لاعب بمواصفات برود ماجد عبدالله المدربين الآن لن يلعبونه
Time منذ 41 دقيقة Views 221
وفاة رجل الأعمال سلطان العذل
وفاة رجل الأعمال سلطان العذل
Time منذ 42 دقيقة Views 3062
السديس يؤكد تفعيل التحول الإلكتروني في الرئاسة
السديس يؤكد تفعيل التحول الإلكتروني في الرئاسة
Time منذ 54 دقيقة Views 1521
محمد السويلم : هذا ما قام به نواف العابد مع شخص عندما كان يمر بظرف صعب
محمد السويلم : هذا ما قام به نواف العابد مع شخص عندما كان يمر بظرف صعب
Time منذ 59 دقيقة Views 237
الخضيري: الصوم يدعم المناعة ويكافح السمنة 
الخضيري: الصوم يدعم المناعة ويكافح السمنة 
Time منذ ساعة Views 1510