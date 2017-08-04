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بدء العمل بمهرجان التمور بمحافظة وادي الدواسر

Time منذ سنتين
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بدء العمل بمهرجان التمور بمحافظة وادي الدواسر

حمود العنزي (صدى):
أطلق محافظ وادي الدواسر عبد الله بن سليمان المبارك، أمس، شارة بدء العمل بمهرجان التمور بالمحافظة تحت شعار " تمورنا أطيب " ، بحضور مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بالمحافظة عايد الحماد وعدد من المسؤولين والداعمين.

وأفاد المدير التنفيذي للمهرجان ناصر بن فهاد العشوان أن فعاليات المهرجان ستبدأ يوم الأحد 21 / 11 / 1438هـ بسوق التمور بالخماسين، وستشمل بالإضافة للفعاليات التسويقية على عدد من البرامج التثقيفية والترفيهية والمحاضرات والدورات المتخصصة من خلال مسرح المهرجان العام بجوار سوق التمور بالخماسين الذي سيشتمل ايضاً على مسابقات للمزارعين ومنتجي التمور بالمحافظة ومسرحاً للطفل ومعرضاً للتمور بوادي الدواسر بكافة أصنافها ، وعدد من الفعاليات الشبابية بحقول ومزارع النخيل وعدد من الفعاليات المجتمعية وأخرى للجاليات والعمالة بمزارع النخيل .

مهرجان
الدواسر
النخيل
المبارك
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أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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