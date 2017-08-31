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الأعداد السابقة للصحيفة

أستون مارتن تنهي العمل علي تصميم موديل DBX

Time منذ سنتين
Views 2341
أستون مارتن تنهي العمل علي تصميم موديل DBX

نايف السالم (صدى):
قال رئيس الشركة التنفيذي لأستون مارتن " آندي بالمر " ، إن الشركة أنهت تصميم نسخة الإنتاج من موديل DBX الجديد المرتقب.

وأكد أن السيارة في صورتها النهائية سوف تواصل تقديم العديد من عناصر التصميم الرئيسية في الموديل التجريبي ولكنها ستأتي بأربعة أبواب بدلاً من بابين. كما تم تغيير أجزاء في السيارة بصورة دراماتيكية وأكثرها الأبواب الأربعة.

ويمكن رؤية تفاصيل كثيرة معدلة في التصميم عن موديل العام الماضي ولكن خطوط التصميم الأصلية والتصميم الرئيسي للسيارة يظل كما هو بما يسهل التعرف عليها.

وكانت صحيفة الأوتوبيلد الألمانية قد ذكرت في بداية الشهر الجاري أن DBX سوف تتبع في التصميم خطوات موديل فالكيري الفائق من خلال ضافة كاميرات بدلا من المرايا الجانبية ولم تؤكد الشركة أية تفاصيل رسمية بخصوص السيارة بعد ولم تعلن صحة هذه التقارير.

وعند إطلاق هذه السيارة في عام 2019 سوف تباع بمحرك 4 لتر V8 بشاحنين توربينيين بقوة 503 حصان ونسخة أخرى أعلي بمحرك V12 بشاحنين توربينيين بقوة 600 حصان.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمت عملية دهن السير بنجاح💰👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير
مع المرزوق🔬
تنظيم داعش..ارتكب خطأ فادح وقاتل ومدمر لهم..بسبب عدم وجود قيادة او مرجعية راشده وتتمتع بالحس السياسي...يوجه البوصلة الداعشية للاتجاه الصحيح..وهو الاقتصار على محاربة إيران جمهورية البغي والعدوان واتباعها.. لكن المغفلين المخترقين من المخابرات الإيرانية. قاموا بعمليات إرهابية في السعودية ومصر و أوربا وأمريكا..ما كان لها اي داعي ولم تفدهم في شيء بل كانت سبب لتدميرهم.
نبيل
مقيم من اي جنسية
نبيل
الله يصلح حال المسلمين

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