بالصور.. رئيس غرفة الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية إندونيسيا

أحمد الزهراني (صدى):

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة في مكتبه وبحضور نائبه وأعضاء مجلس الإدارة ونخبه من مجتمع رجال الأعمال والأمانة ومنسوبيها، القنصل العام للجمهورية الإندونيسية محمد هيري شريف الدين والوفد المرافق له بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة الاستاذ محمد المعجباني لبحث مجالات التعاون بين غرفة الباحة والقنصلية الإندونيسية.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة الاستاذ صالح بن علي ال محفوظ بسعادة القنصل العام وأكد استعداد غرفة الباحة للتعاون اللامحدود مع القنصلية لكل مافية توطيد علاقات التعاون المشترك بين رجال الاعمال بالمنطقه ورجال الأعمال بجمهوره إندونسيا وخدمة الاقتصاد بين البلدين وتبادل المعلومات الصناعية والتجارية.

من جانبه، قدم سعادة القنصل شكرة وتقديره لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدراة والأمين العام والحضور الكريم على ماقوبل به هو ومرافقيه من دفء استقبال وحفاوة بالغة وكرم ضيافة مشيدا بدور المملكه العربية السعودية الريادي بإعتبارها وجهة العالم الاسلامي.

واستعرض السيد شرف الدين المجالات الإقتصادية التي تسعى القنصلية بجدة لتطوير آفاق التعاون مع رجال الأعمال بالمملكة عموما ومع مجتمع الاعمال بالمنطقه، مشيرا إلى رغبة واستعداد الجانب الأندونيسي للمشاركه بمعارض شبه سنويه بغرفه الباحة لعرض الفرص الاسثمارية.

وأوضح أن حكومة بلاده تحث رجال الأعمال السعوديين والراغبين في الاستثمار في إندونيسيا وتوفر لهم كامل الاحتياجات والتسهيلات اللازمة كما قدم دعوة لرجال أعمال منطقة الباحة لزيارة أحد المعارض الصناعية الإندونيسية العالمية والذي سيقام في جاكرتا خلال شهرين باْذن الله وأبدى تعاونه التام لتسهيل كافة الخدمات والإجراءات اللازمة للوفد بالتنسيق مع القنصليه بجدة.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس غرفة الباحه نيابة عن رجال أعمال المنطقة هدايا منوعة من إصدارات الغرفة ومجموعة كتب عن معلومات المنطقة، كما قدم سعادة القنصل العام السيد محمد هيري شريف الدين درع تذكاري ومجموعة من الكتيبات والنشرات التي تخدم مجتمع الأعمال.