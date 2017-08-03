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خطوات هامة قبل التخلص من إسطوانات " سي دي "

Time منذ سنتين
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خطوات هامة قبل التخلص من إسطوانات " سي دي "

نورة الشهري (صدى):
يتوجب على المستخدم عند التخلص من أسطوانات " سي دي " أو " دي في دي " من الوسائط، جعل البيانات الحساسة المخزنة عليها غير قابلة للقراءة من خلال إحداث خدوش على مساحة كبيرة من الجانب السفلي منها أو أن يتم تمزيق الأسطوانات بواسطة أداة فرم الملفات، وإذا رغب المستخدم في مواصلة تخزين البيانات على أسطوانات “ سي دي ” أو “ دي في دي ” ، ولكنه لا يريد استهلاك أسطوانات جديدة، فيمكنه استعمال الأسطوانات القابلة لإعادة الكتابة، والتي تكون مميزة بالاختصار “ RW ” والذي يشير إلى إمكانية إعادة الكتابة عليها.

هذا وتمتاز معظم وحدات تشغيل الأسطوانات، التي تم طرحها في الأسواق خلال السنوات الماضية بميزة قراءة الأسطوانات والكتابة عليها.

ومن ناحية أخرى، تنصح الهيئة الاتحادية للبيئة بعدم إلقاء الأسطوانات في القمامة المنزلية عند الرغبة في التخلص منها، ولكن ينبغي تسليمها لمراكز إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويمكن للمستخدم الاستفسار عن إمكانات التخلص من الأسطوانات القديمة لدى هيئات البيئة والنظافة المعنية.

وأشارت الهيئة إلى أن أسطوانات CD أو DVD تتكون من البولي كربونات بدرجة كبيرة، وبالتالي فإنه يمكن إعادة تدوير هذه المادة البلاستيكية القيمة بمجهود قليل، وبعد تجهيز المادة المُعاد تدويرها فإنه يمكن استخدامها لتصنيع منتجات طبية أو قطع غيار السيارات أو مكونات الحاسوب، وإذا لم تكن هناك مراكز تجميع المخلفات الإلكترونية في المنطقة، فإنه يمكن وضع الأسطوانات القديمة في صندوق النفايات.

التخلص
خطوات هامة
إسطوانات
الوسائط
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء وحدات الثقل الفراغي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
إذن الكيمياء دائرتين متتاليتين متتابعتين ممثلتين أو متعاكستين في التمثيل لدرجتي الفراغ الممثل عدديا للوحدات الذرية على اساس وحدة المركز ووحدات تمثيل وحدات ثقل وحدات العناصر الرابطة & والفراغ الممثل عدديا للثقل الممثل لوحدة مجموع الثقل المركزي+الطرفي الممثلان للثقل الكلي.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
منذ ثانية Arrow الرد مقياسان مختلفان منطلقان ممثلان من نقطة مشتركة احدهما عددي فراغي ثقالي مكافيء محوري معاكس & والثاني عددي فراغي ثقالي مكافيء موازي محوري مغناطيسي.

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