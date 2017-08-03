مقتل ستة جنود يمنيين في هجوم انتحاري

فهمي محمد (صدى):

شنت عناصر إرهابية هجوما على نقطة أمنية بمديرية رضوم الساحلية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد أفراد النقطة.

وأكد مدير شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن قوات الشرطة ستلاحق مرتكبي الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش بمديرية رضوم، وقال إن مثل هذه العمليات الغادرة لن تثني قوات الشرطة عن تأدية مهامها في تأمين المناطق الساحلية وحماية المنشآت الاقتصادية.

وأضاف الدحبول، أن الشرطة ستلاحق العناصر الإرهابية وقواتنا عازمة على اجتثاث ما تبقى من بؤر الارهاب فى محافظة شبوة.

ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر عسكرية أن الهجوم الذى قام به انتحارى يعتقد انتماؤه لتنظيم القاعدة أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة عدد آخر واستهدف نقطة أمنية جديدة لقوات النخبة في مديرية رضوم شرقي محافظة شبوة والتى تقوم بحماية المنشآت النفطية والحيوية في المنطقة مما أسفر أيضا عن تدمير مركبتين عسكريتين.

وكانت " قوات النخبة الشبوانية " التي تدربت على أيدى القوات الإماراتية قد وصلت شبوة منذ يومين قادمة من المكلا بمحافظة حضرموت حيث تتمركز قوات التحالف بهدف حماية منشآت الغاز والنفط في بلحاف ولمواجهة عناصر القاعدة المنتشرين في عدة مناطق بشبوة.