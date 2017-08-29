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الأحوال المدنية: استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

Time منذ سنتين
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الأحوال المدنية: استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

سعيد العجل (صدى):
أعلنت الأحوال المدنية عن قائمة مكاتبها التي تعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك في نظام المواعيد الإلكتروني، وضمت القائمة مجموعة من المكاتب الرجالية والنسائية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن طبيعة عمل الأحوال المدنية تتطلب الاستمرار والتواجد الدائم لتقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع، خصوصاً خلال فترة الحج، إذ أن الأحوال المدنية معنية بإصدار تصاريح الحج للمواطنين والغائها، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والوفاة للحجاج الأجانب وخصصت مواقع داخل المشاعر المقدسة وعلى طرق قوافل الحجاج تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة على أكمل وجه.

وأضاف الجاسر أن بإمكان المواطنين إنهاء مجموعة من الخدمات التي يرغبون بها الكترونياً دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية كخدمة " طباعة تصاريح الحج للمواطنين" و " إلغاء تصاريح الحج للمواطنين " وخدمة " بياناتي " التي تمكن المواطن من تفويض القطاع الحكومي بالاطلاع على بياناته الكترونياً.

وأضاف أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من بقية الخدمات عن طريق حجز موعد إلكتروني لدى أقرب مكتب لديهم، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية أو تجديدها.

الأحوال المدنية
القطاع الحكومي
إجازة
عيد الأضحى
المبارك
Time واتساب

أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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