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الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بـ27 إثيوبيا بينهم 14 امرأة مخالفين للعمل والإقامة

Time منذ سنتين
Views 3349
الإطاحة بـ27 إثيوبيا بينهم 14 امرأة مخالفين للعمل والإقامة

عادل الحربي (صدى):
ألقت قوات الأمن القبض على 27 من الجنسية الإثيوبية بينهم 14 امرأة في مخيمات في شمال الرياض، بسبب مخالفاتهم قوانين الإقامة والعمل.

وشكلت قوات الأمن فرقًا سرية لجمع المعلومات حول المقيمين بشكل مخالف، وبعد التأكد من الانتهاكات، وضعوا خطة لاعتقال الجماعة في مزرعة بوادي الدواسر.

وأضافت مصادر أنه تم تشكيل خمس فرق تضمّ معدات عسكرية كاملة من الدوريات الأمنية الإقليمية، من أجل المساعدة في تطبيق وفرض القانون، ومساعدة قوات الأمن لضبط المخالفين، وأشارت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، إلى أنه تم تنفيذ الغارة تحت قيادة العقيد محمد عبدالعزيز الصالحي مدير دوريات الأمن بالمنطقة.

وكان آلاف من الإثيوبيين قد سارعوا للعودة إلى بلادهم من السعودية، مع انتهاء المهلة التي منحتها المملكة للعمال المقيمين بشكل غير شرعي لمغادرة أراضيها نهاية يوليو.

وكانت التقديرات تشير إلى أن عدد العمال الإثيوبيين الذين يعملون بشكل غير شرعي داخل أراضي المملكة يصل إلى 400 ألف شخص، ولم يسجل سوى 130 ألف شخص للعودة أثناء فترة العفو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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