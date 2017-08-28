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" أمانة نجران " تهيئ المتنزهات لاستقبال عيد الأضحى

Time منذ سنتين
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" أمانة نجران " تهيئ المتنزهات لاستقبال عيد الأضحى

راشد آل شريه (صدى):
تواصل أمانة منطقة نجران استعداداتها المكثفة لاستقبال المتنزهين من سكان وزوار المنطقة خلال إجازة عيد الاضحى المبارك لعام 1438هـ، من خلال تهيئة المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء .

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش، أنه يوجد عدد من المتنزهات منها منتزه الملك فهد " غابة سقام " ومنتزه أبا الرشاش، بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء والشلالات التي تحرص الأمانة أن تكون مكاناً مناسباً ومتنفساً حقيقياً لأهالي وزوار مدينة نجران .

من جهته بيّن وكيل الأمين للخدمات المهندس حمد عيبان، أن الأمانة تواصل عملها في تهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والميادين العامة والساحات والشوارع والطرق كالتعشيب وقص المسطحات الخضراء وصيانة العاب الأطفال والملاعب الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى صيانة النوافير والشلالات وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين العامة بزهور حولية متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن الأمانة تحرص على تهيئة هذه الأماكن لما لها من أهمية في تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطنين والمقيمين من أهالي وزوار المنطقة، وتوفير أماكن مناسبة لقضاء أوقات الإجازات والعطل الرسمية بما يوائم تطلعاتهم، بالإضافة إلى وضع خطة لأعمال الرقابة على جميع المحال المتعلق بالصحة العامة وتكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والرقابة الميدانية الدائمة على المرافق نظراً لكثافة مرتاديها من المتنزهين والزوار .

نجران
عيد الأضحى
المبارك
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أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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